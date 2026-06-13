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Anitta, países anfitriões em ação e mais: veja o resumo do segundo dia de Copa
Copa do Mundo

Anitta, países anfitriões em ação e mais: veja o resumo do segundo dia de Copa

Estados Unidos e Canadá, que recebem o Mundial com o México, estrearam nesta sexta-feira (12)

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Os Estados Unidos estrearam na Copa do Mundo de 2026 com vitória sobre o Paraguai por 4 a 1
Canadá e Bósnia empataram em 1 a 1
Anitta foi uma das atrações da cerimônia de abertura nos EUA
A cerimônia de abertura no Canadá destacou a identidade canadense e a união do esporte
Carlo Ancelotti concedeu entrevista antes da estreia do Brasil. Técnico ressaltou que a Seleção tem que \'fazer um jogo completo em todos os aspectos\' contra Marrocos
Um cadáver foi encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina
Hakimi, da seleção marroquina, projetou o jogo contra o Brasil e mostrou que não vê um favorito para a partida
Em coletiva, Vini Jr citou aprendizado com última Copa, elogiou Marrocos e mostrou que vê o Brasil pronto para \'voltar ao topo\'
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O segundo dia de Copa do Mundo contou com as estreias das outras duas anfitriãs do torneio: nesta sexta-feira (12), o Canadá empatou em 1 a 1 com a Bósnia; já os Estados Unidos golearam o Paraguai por 4 a 1. O dia também contou com mais duas cerimônias de abertura, apresentação de Anitta e mais. Veja no resumo acima:
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