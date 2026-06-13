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Anitta, países anfitriões em ação e mais: veja o resumo do segundo dia de Copa
Estados Unidos e Canadá, que recebem o Mundial com o México, estrearam nesta sexta-feira (12)
O segundo dia de Copa do Mundo contou com as estreias das outras duas anfitriãs do torneio: nesta sexta-feira (12), o Canadá empatou em 1 a 1 com a Bósnia; já os Estados Unidos golearam o Paraguai por 4 a 1. O dia também contou com mais duas cerimônias de abertura, apresentação de Anitta e mais. Veja no resumo acima:
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