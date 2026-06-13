Mohamed Ouahbi, técnico da seleção de MarrocosReprodução / Fifa
Técnico do Marrocos destaca qualidade do Brasil, mas avisa: 'Não temos medo'
Mohamed Ouahbi também falou de Neymar e Ancelotti em entrevista coletiva
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