Mohamed Ouahbi, técnico da seleção de Marrocos - Reprodução / Fifa

Mohamed Ouahbi, técnico da seleção de MarrocosReprodução / Fifa

Publicado 13/06/2026 08:20

O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, pregou respeito pela seleção brasileira, mas destacou que sua equipe jogará sem medo no confronto entre os times, neste sábado (13). Em entrevista coletiva, o treinador também revelou que já leu "todos os livros" sobre Carlo Ancelotti e ressaltou como o Brasil tem qualidades individuais que podem fazer a diferença.

"Eles não têm medo, como nós também não temos. Acho que eles também nos respeitam, hoje o Marrocos está em nível internacional, entramos em uma outra prateleira e somos muito mais respeitados. Adoro isso, realmente gosto. Vamos seguir adiante e fazer este respeito perdurar por muitos anos, que quando Marrocos participe de uma competição, seja sempre respeitado. Eles nos respeitam, assim como nós respeitamos o Brasil", disse, nesta sexta-feira (12).

Ouahbi também falou da sua admiração por Ancelotti e como o técnico mudou o estilo de jogo da Seleção. "Todo mundo conhece o Brasil, dos jogadores de qualidade e também o conjunto, porque Ancelotti trouxe estrutura para a Seleção. Também não preciso falar do técnico, um grande técnico, já li todos os livros sobre ele e tenho até alguma influência. O Brasil merece respeito. Muitos falam que não é o Brasil de antes, mas é sempre o Brasil: os jogadores, a vontade de ganhar a Copa do Mundo. Para nós é um jogo de prestígio, poder enfrentar o Brasil."

O treinador da equipe marroquina também falou que a equipe se preparou para cenários com ou sem Neymar, mas destacou como o time possui jogadores de qualidade em outros setores, como Casemiro e Paquetá. "É uma equipe com muita mobilidade, e não seria inteligente da nossa parte achar que eles só têm qualidade individual."