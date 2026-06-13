Seleção faz reconhecimento do gramado no estádio MetLife - Rafael Ribeiro / CBF

Seleção faz reconhecimento do gramado no estádio MetLifeRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/06/2026 09:42





Leia mais: Romário elogia Ancelotti e mostra confiança pelo hexa: 'Brasil é o maior' O grande dia finalmente chegou! O Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13), às 19h, no estádio Metlife, em Nova Jersey, Estados Unidos, em busca do seu sexto título mundial. Já na primeira partida no torneio, a seleção de Carlo Ancelotti terá pela frente o adversário mais difícil do grupo C: Marrocos, semifinalista em 2022 e a sétima melhor equipe do ranking da Fifa, atrás da própria seleção brasileira, a sexta colocada.

Rumo ao hexa!

A Seleção busca se recuperar após as eliminações traumáticas nas Copas de 2018 e 2022, para Bélgica e Croácia, respectivamente. O time não chega como um dos principais favoritos, mas confia na experiência de Ancelotti, treinador multicampeão na Europa, e na qualidade dos seus jogadores para ir longe no campeonato.



Dentro de campo, o Brasil teve uma baixa de última hora no amistoso contra o Egito, no último sábado (6): o lateral-direito Wesley se lesionou e foi cortado. Com isso, Danilo deve ser titular na posição, enquanto Alex Sandro atuará pela esquerda. Além disso, no setor mais ofensivo, o time será formado por Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Richarlison e Raphinha.



Um dos nomes mais debatidos nos últimos meses, Neymar deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana, revelou Ancelotti em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6). O jogador sofreu uma lesão na panturrilha direita às vésperas da Copa.

Marrocos tem reforço para estreia





As grandes estrelas da seleção comandada por Mohamed Ouahbi são Hakimi, do PSG, e Brahim Díaz, do Real Madrid. No último compromisso antes da Copa, a equipe marroquina empatou com a Noruega em 1 a 1.



Leia mais: Vitorioso e querido: as inspirações que influenciaram Ancelotti como técnico Já o Marrocos conta com um reforço de peso para a estreia: o defensor Noussair Mazraoui, uma subluxação no ombro esquerdo e estará à disposição para entrar em campo. O retorno é importante para a seleção, que já sofreu com dois cortes durante a semana: Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli abriram espaço para Marwane Saadane e Amine Sbai, respectivamente.As grandes estrelas da seleção comandada por Mohamed Ouahbi são Hakimi, do PSG, e Brahim Díaz, do Real Madrid. No último compromisso antes da Copa, a equipe marroquina empatou com a Noruega em 1 a 1.

Ficha técnica

Brasil x Marrocos

1ª rodada do grupo C - Copa do Mundo

Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey, Estados Unidos

Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV e NSports



Provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e Sbaï; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.



Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia)