Seleção faz reconhecimento do gramado no estádio MetLifeRafael Ribeiro / CBF
Leia mais: Romário elogia Ancelotti e mostra confiança pelo hexa: 'Brasil é o maior'
Rumo ao hexa!
Dentro de campo, o Brasil teve uma baixa de última hora no amistoso contra o Egito, no último sábado (6): o lateral-direito Wesley se lesionou e foi cortado. Com isso, Danilo deve ser titular na posição, enquanto Alex Sandro atuará pela esquerda. Além disso, no setor mais ofensivo, o time será formado por Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Richarlison e Raphinha.
Um dos nomes mais debatidos nos últimos meses, Neymar deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana, revelou Ancelotti em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6). O jogador sofreu uma lesão na panturrilha direita às vésperas da Copa.
Marrocos tem reforço para estreia
As grandes estrelas da seleção comandada por Mohamed Ouahbi são Hakimi, do PSG, e Brahim Díaz, do Real Madrid. No último compromisso antes da Copa, a equipe marroquina empatou com a Noruega em 1 a 1.
Leia mais: Vitorioso e querido: as inspirações que influenciaram Ancelotti como técnico
Ficha técnica
1ª rodada do grupo C - Copa do Mundo
Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey, Estados Unidos
Provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e Sbaï; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)
Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.