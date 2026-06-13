Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Carlo Ancelotti está de volta a uma Copa do Mundo, mas numa experiência completamente nova, como técnico e à frente da seleção brasileira. O italiano, que em 1994 foi auxiliar da Itália vice-campeã, resumiu o sentimento de estrear no torneio neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra Marrocos.
"É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil!", postou o técnico italiano nas redes sociais.
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A postagem ainda conta com um vídeo onde aparecem o troféu da Copa do Mundo, o estádio MetLife, palco da partida de logo mais, assim como imagens dos jogadores comemorando gols nos últimos amistosos.
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Na véspera da estreia, Carlo Ancelotti também falou sobre essa sua estreia como técnico na Copa do Mundo, com um discurso parecido com a postagem deste sábado.
"É uma experiência nova, é algo especial obviamente, ter a responsabilidade e a honra de representar o país do futebol, a seleção mais laureada do mundo. Duas coisas: responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar esse momento com alegria e felicidade porque é muito bonito da minha história"", disse o italiano que está em seu 31º ano como treinador.
 