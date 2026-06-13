Luis de la Fuente faz grande trabalho no comando da seleção da Espanha - Ben Stansall / AFP

Luis de la Fuente faz grande trabalho no comando da seleção da EspanhaBen Stansall / AFP

Publicado 13/06/2026 14:00

sem perder há 30 partidas, a equipe chega ao torneio cercada por expectativas, mas o discurso interno está longe da euforia e tenta dividir responsabilidades.

A sequência de atuações e resultados coloca a Espanha como uma das seleções mais cotadas para ganhar a Copa do Mundo de 2026 , ao lado da França. Campeã da última Eurocopa e, a equipe chega ao torneio cercada por expectativas, mas o discurso interno está longe da euforia e tenta

O técnico Luis de la Fuente voltou a descartar a equipe espanhola como a principal favorita ao título. E afastou a ideia de que sua equipe tenha obrigação de conquistar o título. Em entrevista ao jornal espanhol 'As', o treinador questionou a condição de favorito atribuída à Espanha.



"O que significa ser favorito? Ter chances de ganhar a Copa do Mundo? Mas, honestamente e com base no que sabemos, somos realmente mais favoritos que a França, o Brasil ou a Argentina?", questionou.



Mundial sem dono definido



Para De la Fuente, o equilíbrio entre as principais seleções impede qualquer previsão mais categórica sobre o desfecho da competição. Na avaliação do comandante espanhol, o grupo de candidatos ao título não se limita às seleções tradicionalmente apontadas como protagonistas.



"A Argentina é a melhor do mundo, e vencemos a Inglaterra numa final. Há um nível de competição muito alto. Oito ou dez seleções podem ganhar: Portugal, as seleções africanas... Espanha? Claro. Mas isso não significa que ganhar seja obrigatório", afirmou.



Foco total na estreia da Espanha



Apesar das discussões sobre favoritismo, a preocupação da comissão técnica está concentrada no primeiro compromisso da Espanha no torneio. A partida de estreia é na segunda-feira (16), em Atlanta, contra Cabo Verde.



"A competição está incrivelmente acirrada. Há mais equilíbrio no nível das seleções do que no nível dos clubes. O jogo mais importante da Copa do Mundo é Cabo Verde, sem dúvida", declarou.



A Espanha ainda enfrentará no Grupo H da Copa do Mundo Uruguai e Arábia Saudita.



