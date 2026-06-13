Luis de la Fuente faz grande trabalho no comando da seleção da EspanhaBen Stansall / AFP
Técnico da Espanha aponta até 10 seleções que podem ganhar o título da Copa
Invicta há 30 partidas, seleção espanhola busca minimizar pressão sobre busca pelo bi
Mundial sem dono definido
Foco total na estreia da Espanha
Técnico da Espanha aponta até 10 seleções que podem ganhar o título da Copa
Invicta há 30 partidas, seleção espanhola busca minimizar pressão sobre busca pelo bi
Brasil titular tem meio time diferente de primeiro jogo de Ancelotti
Nomes que começaram jogando há um ano nem sequer foram convocados para a Copa do Mundo
Governo de Gana protesta contra visto negado a jogador acusado de estupro
Thomas Partey será julgado no Reino Unido e, por isso, foi impedido de entrar no Canadá
Ancelotti posta mensagem antes de estreia da Seleção: 'Capítulo especial'
Técnico italiano terá primeira experiência no comando de uma equipe no torneio
Lula envia recado a Ancelotti e dá dicas à Seleção: 'Pelo amor de Deus, chutem'
Presidente da República admite que time brasileiro não é o melhor, mas acredita no hexa
É hoje! Saiba tudo sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos
Seleção comandada por Carlo Ancelotti inicia a busca pelo sexto título mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.