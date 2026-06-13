Policial faz embaixadinhas em Boston, nos EUA - Reprodução / X

Policial faz embaixadinhas em Boston, nos EUAReprodução / X

Publicado 13/06/2026 17:00 | Atualizado 13/06/2026 17:00

Estados Unidos - Uma cena inusitada 'parou tudo' em Boston, nos Estados Unidos. Um policial apareceu entre torcedores de diversas seleções — colombianos, americanos, escoceses, australianos e outros —, fez 17 embaixadinhas e levou os fãs à loucura. O departamento de polícia local se pronunciou sobre o episódio, que ocorreu em evento na City Hall Plaza, uma das principais praças da cidade.

Após o vídeo viralizar na web, o 'Boston Police Department', órgão de segurança local, brincou com o caso na rede social 'X': "O policiamento da comunidade fica um pouco diferente quando a Copa do Mundo da Fifa chega à cidade! Nossos oficiais celebraram entre os fãs, internacionais e locais, durante o dia 1 da Boston Fan Fest (evento para assistir à Copa), no City Hall Plaza (praça local)!"

A cidade de Boston — sede do confronto entre Haiti e Escócia, válido pelo grupo do Brasil, marcado para este sábado (13), às 22h (de Brasília) — vem aos poucos entrando no clima da Copa do Mundo. O palco do jogo de logo mais será o Estádio de Boston, que também receberá partidas de Inglaterra e França nesta fase de grupos e, em seguida, um dos duelos das quartas de final do torneio.

Veja vídeo do policial em post do departamento de Boston