Neymar estará com a seleção brasileira na estreia contra Marrocos, pela Copa do Mundo - Mauro Pimentel / AFP

Neymar estará com a seleção brasileira na estreia contra Marrocos, pela Copa do MundoMauro Pimentel / AFP

Publicado 13/06/2026 16:25 | Atualizado 13/06/2026 16:29

Estados Unidos - A seleção brasileira inicia a sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, com um reforço importante nos bastidores. Apesar de vetado pelo departamento médico, Neymar recebeu autorização para acompanhar a delegação e sentará no banco de reservas ao lado dos companheiros e da comissão técnica de Carlo Ancelotti.

O craque do Santos vem enfrentando uma rotina intensa de tratamento desde o dia 27 de maio, data em que se apresentou à Seleção. Na manhã deste sábado (13), enquanto o restante do elenco cumpria o cronograma padrão para o dia do jogo, Neymar realizou exercícios de fisioterapia e treinos de maior intensidade na academia do CT do New York Red Bulls.



última segunda-feira (8). Segundo a CBF, o "exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados". O camisa 10 da seleção brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Ele foi submetido a ressonância magnética na. Segundo a CBF, o "exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados".

Sem condições de atuar, o jogador repetirá o protocolo adotado no amistoso preparatório contra o Panamá, realizado no Maracanã, quando também assistiu ao confronto de tênis na área técnica. Neymar é o único desfalque confirmado para a estreia do Brasil no Mundial, marcada para este sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.