Neymar estará com a seleção brasileira na estreia contra Marrocos, pela Copa do MundoMauro Pimentel / AFP
Neymar estará no banco de reservas e vai acompanhar estreia do Brasil na Copa
Mesmo vetado pelo departamento médico, camisa 10 assistirá ao jogo contra Marrocos com o elenco
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