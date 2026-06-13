Roberto Carlos foi campeão do mundo em 2002 - Reprodução / Instagram

Roberto Carlos foi campeão do mundo em 2002Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 14:49

O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, ídolo do Real Madrid, enviou uma mensagem ao lateral-direito do Marrocos e do PSG, Achraf Hakimi, sugerindo, em tom irônico, que ele não precisa jogar tudo que sabe contra o Brasil, neste sábado (13), às 19h. O ex-jogador contou sobre a conversa em entrevista à 'ESPN'.

"É um jogo super importante para a gente, mas para eles também. Eu já mandei mensagem para o Achraf. Falei: 'Hakimi, aguenta. Hoje não precisa jogar tudo que você joga durante toda a competição'. E ele começou a dar risada", disse, aos risos.

Campeão do mundo em 2002, Roberto Carlos também afirmou que o time de Ancelotti precisa ter "concentração máxima" e "esquecer o passado" para o duelo contra o Marrocos.

"Acho que, para falar do Brasil, é esquecer o passado. Esquecer tudo o que não saiu bem na fase de classificação, nos jogos amistosos, pensar que é uma competição superimportante. Tem jogadores que vão jogar a primeira Copa, tem jogadores que têm mais experiência. Mas, no geral, é uma competição gostosa de jogar."