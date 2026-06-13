Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/06/2026 16:56

Rio - Fora da Copa pela terceira edição seguida, a Itália terá um representante ilustre no Mundial de 2026: Carlo Ancelotti. O jornal "Corriere Dello Sport" destacou a presença do treinador no comando da seleção brasileira e exaltou a trajetória do técnico.

Na capa, o jornal põe como manchete principal, a frase "Carlo, somos todos nós". Ainda na capa, ele é chamado de "orgulho da Itália" e destaca o trio de ataque com Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Carlo Ancelotti, como atleta, participou das Copas de 1986 e de 1990 pela seleção italiana. O treinador, de 67 anos, comandou diversos clubes importantes no futebol europeu, sendo tetracampeão da Liga dos Campeões.

A seleção brasileira faz sua estreia neste sábado (13) contra Marrocos, às 19h (de Brasília). A partida irá acontecer em Nova Jersey. Haiti e Escócia também fazem parte do Grupo C da Copa do Mundo.