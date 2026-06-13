Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Estreia de Ancelotti pela Seleção na Copa é destaque em jornal europeu: 'Orgulho da Itália'
Treinador, de 67 anos, fará sua estreia na função na competição
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