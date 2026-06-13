Movimentação na Fanfest de Copacabana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Movimentação na Fanfest de CopacabanaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 13/06/2026 18:20



Rio – Momentos antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, a Arena Copacabana, na Zona Sul do Rio, já reunia centenas de torcedores vestidos de verde e amarelo. O espaço montado na praia se transformou em ponto de encontro para cariocas, turistas e apaixonados por futebol que escolheram acompanhar a partida em clima de festa.

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Com capacidade para receber até 10 mil pessoas, a arena conta com telões de alta definição, praça de alimentação e atrações musicais. Os ingressos gratuitos disponibilizados antecipadamente pela internet se esgotaram rapidamente, e muitos torcedores permaneceram nos arredores na expectativa de acompanhar a movimentação.Entre os presentes, o sentimento predominante era de confiança em uma boa campanha da equipe comandada pelo Brasil na competição. Apesar do respeito ao adversário, muitos acreditam que o peso da camisa brasileira pode fazer a diferença na estreia.O funcionário público Júlio Cesar, que acompanha a partida ao lado da esposa, demonstrou otimismo antes do início do confronto."A expectativa é muito grande para uma vitória do Brasil. A gente sabe que o Marrocos tem uma seleção forte e vem crescendo no cenário mundial, mas o Brasil tem tradição, qualidade e entra sempre como candidato ao título", afirmou.O torcedor destacou a história da Seleção Brasileira como fator de confiança para o duelo."O Marrocos tem um bom time, mas o Brasil tem uma camisa muito pesada. São cinco títulos mundiais e uma tradição enorme. Acredito que o time vai entrar forte e buscar essa vitória", disse.Além da transmissão da partida, a programação na Arena Copacabana inclui apresentações musicais como L7nnon e Arlindinho e atividades para o público. A expectativa dos organizadores é de casa cheia durante o jogo, reforçando o clima de Copa do Mundo em um dos cartões-postais mais conhecidos do país.A partida entre Brasil e Marrocos marca o primeiro compromisso da Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial. Enquanto os jogadores entram em campo, a torcida carioca faz sua parte nas arquibancadas improvisadas à beira-mar, transformando Copacabana em uma extensão das arquibancadas da Copa.