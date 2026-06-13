Torcedores do Brasil em Nova York, nos Estados UnidosReprodução / X

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Estados Unidos - Às vésperas da estreia da Seleção na Copa do Mundo, a concentração da torcida brasileira transformou Nova York, nos Estados Unidos, em um verdadeiro carnaval. A festa verde e amarela tomou conta da Times Square, principal praça da cidade, e viralizou nas redes sociais.
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O Brasil estreia neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final do torneio. Ambas as seleções fazem parte do grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.
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Veja vídeos da festa da torcida brasileira