Torcedores do Brasil em Nova York, nos Estados UnidosReprodução / X
Veja vídeos da festa da torcida brasileira
Tiveram que fechar a Times Square por causa da Torcida do Brasil..
Que loucura irmão, a arquibancada hoje vai tremer. pic.twitter.com/7ssCC4HzL9
— FlamenGOL (@FlamenGOL_81) June 13, 2026
Tem até canarinho e boneco de Olinda na Times Square kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0JKvWBw9qc
— Leopoldina (@PunkyBolsonaro) June 13, 2026
TIMES SQUARE É BRASIL!— DataFut (@DataFutebol) June 13, 2026
amigoturista (ig) pic.twitter.com/goOEMumwTeTimes Square awash in yellow as thousands of Brazilians rally before Morocco clash. pic.twitter.com/qgxQ1qeoE8— World Cup 2026 (@ofootball__) June 13, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.