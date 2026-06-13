Presença do 'Olodum' é tradicional em jogos de Copa do Mundo - Reprodução / X

Presença do 'Olodum' é tradicional em jogos de Copa do MundoReprodução / X

Publicado 13/06/2026 18:40 | Atualizado 13/06/2026 18:56

Rio - Um dos momentos mais esperados pelos telespectadores nesta Copa do Mundo aconteceu pouco antes das 18h30 (de Brasília), neste sábado (13). No SBT, o narrador Galvão Bueno chamou a participação do Olodum, em Salvador, antes da estreia da seleção brasileira contra Marrocos, às 19h (de Brasília). Os torcedores foram ao delírio nas redes sociais.

Simplesmente Galvão Bueno chamando Olodum no SBT!



"Eu quero ouvir o ritmo do Pelourinho! Eu quero ouvir o ritmo do Olodum! Axé! Mete a pancada aí!”



@SBTonline pic.twitter.com/AnTNjsOqZ5 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 13, 2026

O Olodum é um dos maiores blocos afro e instituições culturais do Brasil, fundado em 1979 no Pelourinho, Salvador (BA). Ele transcendeu o carnaval para se tornar um símbolo global de resistência, orgulho negro e defesa dos direitos humanos. Desde 2002, quando o Brasil se tornou pentacampeão, as transmissões da Rede Globo na Copa do Mundo contaram com a participação do Olodum. Neste ano, com Galvão Bueno no SBT, a festa migrou para a emissora de Osasco.

O Brasil irá para campo com: Alisson, Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

A seleção brasileira faz sua estreia neste sábado (13) contra Marrocos, às 19h (de Brasília). A partida irá acontecer em Nova Jersey. Haiti e Escócia também fazem parte do Grupo C da Copa do Mundo.