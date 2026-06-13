Presença do 'Olodum' é tradicional em jogos de Copa do MundoReprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos momentos mais esperados pelos telespectadores nesta Copa do Mundo aconteceu pouco antes das 18h30 (de Brasília), neste sábado (13). No SBT, o narrador Galvão Bueno chamou a participação do Olodum, em Salvador, antes da estreia da seleção brasileira contra Marrocos, às 19h (de Brasília). Os torcedores foram ao delírio nas redes sociais.
LEIA MAIS: Jogador do Fluminense é flagrado indo para jogo do Brasil nos Estados Unidos
O Olodum é um dos maiores blocos afro e instituições culturais do Brasil, fundado em 1979 no Pelourinho, Salvador (BA). Ele transcendeu o carnaval para se tornar um símbolo global de resistência, orgulho negro e defesa dos direitos humanos. Desde 2002, quando o Brasil se tornou pentacampeão, as transmissões da Rede Globo na Copa do Mundo contaram com a participação do Olodum. Neste ano, com Galvão Bueno no SBT, a festa migrou para a emissora de Osasco.
LEIA MAIS: Classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
O Brasil irá para campo com: Alisson, Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.
LEIA MAIS: Ancelotti surpreende, e Brasil está escalado com novidades para a estreia da Copa
A seleção brasileira faz sua estreia neste sábado (13) contra Marrocos, às 19h (de Brasília). A partida irá acontecer em Nova Jersey. Haiti e Escócia também fazem parte do Grupo C da Copa do Mundo.
 