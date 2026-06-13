Danilo em treino da seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

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O Dia
A seleção brasileira foi escalada para a estreia do Grupo C contra o Marrocos neste sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. Os internautas comemoraram a decisão de Carlo Ancelotti de deixar os ex-jogadores do Flamengo, Alex Sandro e Danilo, no banco de reservas. Confira abaixo:
 
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Torcedores celebram escalação do Brasil para a estreia - Reprodução / X
Torcedores celebram escalação do Brasil para a estreia - Reprodução / X
Torcedores celebram escalação do Brasil para a estreia - Reprodução / X
Torcedores celebram escalação do Brasil para a estreia - Reprodução / X
Torcedores celebram escalação do Brasil para a estreia - Reprodução / X
Torcedores celebram escalação do Brasil para a estreia - Reprodução / X


A tendência era que Alex Sandro e Danilo começassem como titulares contra Marrocos. No entanto, o técnico surpreendeu na escalação ao optar por Douglas Santos e Ibañez entre os titulares. Além deles, outra surpresa foi a presença de Igor Thiago no ataque, enquanto Matheus Cunha ficou no banco.
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O Brasil vai a campo com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.