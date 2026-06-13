Gabriely e Endrick - Reprodução do Instagram

Gabriely e EndrickReprodução do Instagram

Publicado 13/06/2026 19:35 | Atualizado 13/06/2026 19:35

Esposa de Endrick, Gabriely Miranda, de 19 anos, escreveu uma carta para o atacante horas antes do duelo entre Brasil e Marrocos, na estreia da Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O texto foi divulgado por ela nas redes sociais e na mensagem, relembrou momentos marcantes da trajetória do casal e celebrou a realização do sonho de ver Endrick disputar o mundial:



"Conquistamos o Paulistão de 2024, nos preparamos para a ida ao Real Madrid e Deus nos indicou o caminho para Lyon, e foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. Sonhamos primeiro em te ver novamente com a camisa do Brasil e, por fim, sonhamos em te ver disputando uma Copa do Mundo. E, para a glória de Deus, você vai realizar o seu sonho, o meu sonho e o sonho do nosso filho. Um sonho que construímos juntos, com muita fé e trabalho", disse Gabriely.





"Aproveite cada momento dessa jornada incrível. Nunca se esqueça de que você é merecedor de tudo isso. Nada estaria acontecendo se não fosse o seu temor a Deus, a sua determinação, a sua força e a sua disciplina. Pode ter certeza de que milhões de brasileiros estarão torcendo por você e pelo Brasil. E, entre todos eles, existirão dois corações que vibrarão de forma ainda mais intensa a cada conquista, a cada desafio e a cada momento vivido", completou.



O Brasil está no Grupo C e, além de Marrocos, enfrentará Haiti e Escócia. O confronto contra os haitianos será no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a partida diante dos escoceses acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília). Leia mais: Vídeo! Policial faz embaixadinhas entre torcedores e viraliza nos EUA "Aproveite cada momento dessa jornada incrível. Nunca se esqueça de que você é merecedor de tudo isso. Nada estaria acontecendo se não fosse o seu temor a Deus, a sua determinação, a sua força e a sua disciplina. Pode ter certeza de que milhões de brasileiros estarão torcendo por você e pelo Brasil. E, entre todos eles, existirão dois corações que vibrarão de forma ainda mais intensa a cada conquista, a cada desafio e a cada momento vivido", completou.O Brasil está no Grupo C e, além de Marrocos, enfrentará Haiti e Escócia. O confronto contra os haitianos será no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a partida diante dos escoceses acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília).

Confira a publicação de Gabriely Miranda: