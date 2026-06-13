Bonecos de Olinda marcam presença em Recife - Reprodução / X

Bonecos de Olinda marcam presença em RecifeReprodução / X

Publicado 13/06/2026 19:39

Recife - Os bonecos de Olinda, parte importante da cultura popular de Pernambuco, voltaram a aparecer na estreia do Brasil nesta Copa do Mundo. Como em Mundiais anteriores, eles marcaram presença entre torcedores de Recife para assistir às partidas da Seleção.

Os bonecos gigantes reproduzem figuras atuais da Canarinho, como o técnico Ancelotti e os atacantes Neymar e Vini Jr, mas também outros nomes históricos, como Pelé, Ronaldo 'Fenômeno' e Ronaldinho Gaúcho. Confira: