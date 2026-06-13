Bonecos de Olinda marcam presença em RecifeReprodução / X

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Recife - Os bonecos de Olinda, parte importante da cultura popular de Pernambuco, voltaram a aparecer na estreia do Brasil nesta Copa do Mundo. Como em Mundiais anteriores, eles marcaram presença entre torcedores de Recife para assistir às partidas da Seleção.
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Os bonecos gigantes reproduzem figuras atuais da Canarinho, como o técnico Ancelotti e os atacantes Neymar e Vini Jr, mas também outros nomes históricos, como Pelé, Ronaldo 'Fenômeno' e Ronaldinho Gaúcho. Confira: