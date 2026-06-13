Torcedores comemoram gol do Brasil na Casa CazéTV - João Alexandre Borges/Agência O Dia

Torcedores comemoram gol do Brasil na Casa CazéTVJoão Alexandre Borges/Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 19:50 | Atualizado 13/06/2026 19:55

Rio - Em busca do hexacampeonato mundial, o Brasil estreou neste sábado (13), contra o Marrocos, em Nova Jersey, pela Copa do Mundo de 2026. Milhares de torcedores foram às ruas do Rio de Janeiro para acompanhar a partida de estreia e lotaram a praia de Copacabana e a Casa CazéTV.

Na estreia, o Brasil teve pela frente o confronto mais difícil do grupo. Atual campeão africano e semifinalista da Copa de 2022, o Marrocos começou dando trabalho e saiu na frente do placar, com gol de Saibari. Logo depois, no entanto, a seleção brasileira reagiu e empatou com Vini Jr, para delírio da torcida.

Festa da torcida na Casa CazéTV com o gol de Vini Jr! Tudo igual em Nova Jersey #ODia pic.twitter.com/3tCiMywpJv — João Alexandre Borges (@JABorges_) June 13, 2026

Após enfrentar o Marrocos, o Brasil volta a campo contra o Haiti, no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Por fim, encerra a fase de grupos contra a Escócia, dia 24, às 19h, em Miami.

Sem vencer a Copa do Mundo há 24 anos, o Brasil vive o seu pior jejum da história. A seleção brasileira igualou o mesmo período de seca entre o tri e o tetra. Em 1994, também nos Estados Unidos, Romário e cia conquistaram o tetracampeonato mundial do país na competição.