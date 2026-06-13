Virginia comemorando gol de Vinicius JrReprodução / X

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Vinicius Júnior fez o gol de empate no duelo entre Marrocos e Brasil neste sábado, válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Virginia, ex-namorada do atacante, que estava presente na partida, apareceu em registros nas redes sociais comemorando o gol do atleta.

Na ocasião, o atacante empatou a partida aos 32 minutos da primeira etapa após passe de Bruno Guimarães. Os marroquinos saíram na frente do placar com gol de Ismael Saibari.
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O Brasil está no Grupo C e, além de Marrocos, enfrentará Haiti e Escócia. O confronto contra os haitianos será no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a partida diante dos escoceses acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília).

Confira a reação da Virgínia ao gol de Vini Jr: