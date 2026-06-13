Virginia comemorando gol de Vinicius JrReprodução / X
Na ocasião, o atacante empatou a partida aos 32 minutos da primeira etapa após passe de Bruno Guimarães. Os marroquinos saíram na frente do placar com gol de Ismael Saibari.
O Brasil está no Grupo C e, além de Marrocos, enfrentará Haiti e Escócia. O confronto contra os haitianos será no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a partida diante dos escoceses acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília).
Confira a reação da Virgínia ao gol de Vini Jr:
a Reação da Virgínia com o gol do Vini Jr— (@layzhis) June 13, 2026
Morta que eles voltaram no momento exato pra ela tentar ser a musa da copa kkkkkk #BRAxMAR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QRto3Rrm1T
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