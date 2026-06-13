Torcedores se declaram a Vini Jr após gol na estreia - Reprodução / X

Torcedores se declaram a Vini Jr após gol na estreiaReprodução / X

Publicado 13/06/2026 20:07 | Atualizado 13/06/2026 20:26

Estados Unidos - Autor do gol que empatou a partida contra o Marrocos, antes do intervalo, Vini Jr recebeu elogios dos torcedores nas redes sociais. A bola na rede veio em momento importante, já que o Brasil perdia por 1 a 0, e foi muito celebrada pelos internautas.

Além disso, a jogada foi uma verdadeira pintura do camisa 7, que recebeu na linha de fundo, cortou para o meio e finalizou forte no canto. O lance levou os torcedores a compararem a atuação do ponta neste primeiro tempo com o futebol que ele apresenta no Real Madrid, que já o fez concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo. Confira as reações: