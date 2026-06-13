Torcedores se declaram a Vini Jr após gol na estreiaReprodução / X
Torcedores se declaram a Vini Jr após gol na estreia do Brasil na Copa
Camisa 7 da Seleção marcou no primeiro tempo da partida contra Marrocos
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Julen Lopetegui destacou o empate suado com a Suíça, com gol nos acréscimos
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Atacante marcou o empate da Seleção Brasileira ainda no primeiro tempo
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