Julen Lopetegui, comandante da seleção catariReprodução / X @QFA_EN
“Temos coisas a melhorar, mas temos que desfrutar, porque fizemos história. Estou muito orgulhoso. Mesmo se eles não tivessem feito o gol, estaria orgulhoso pela luta e pela vitalidade”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva após o confronto.
“Tivemos sucesso no final, já estamos fazendo história. Foi uma partida difícil. Não perdemos a calma depois que eles fizeram o gol e fomos premiados”, completou.
Os cataris foram vazados no começo, de pênalti, e pressionados durante praticamente todo o tempo, mas contaram com a imprecisão dos suíços para o jogo ficar aberto. Nos acréscimos, Khoukhi balançou a rede para igualar o placar, de cabeça.
O empate deixou o Catar na terceira posição, com um ponto - mesmo número de Suíça, Canadá e Bósnia, países que completam a chave. O próximo compromisso dos cataris será contra os canadenses, quinta-feira (18), às 19h (de Brasília). Também nesse dia, às 16h, os suíços encaram os bósnios.
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