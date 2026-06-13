Bebeto foi tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994 - Reprodução / Instagram @bebeto7

Bebeto foi tetracampeão mundial pelo Brasil em 1994Reprodução / Instagram @bebeto7

Publicado 13/06/2026 19:20 | Atualizado 13/06/2026 20:05

Estados Unidos - Um dos heróis do tetracampeonato, o ex-atacante Bebeto, de 62 anos, está confiante em relação à seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O craque destacou a concentração dos atletas e também falou de algumas correções necessárias.

"Acho que o Brasil tem uma grande Seleção. Acredito demais nesses meninos, eu estou sentindo que eles estão querendo. E buscar esse sonho, que é ser campeão da principal competição. Precisamos abdicar de algumas coisas, mas estou confiante", afirmou em entrevista à Rede Globo.

Bebeto fez parte da seleção brasileira em três Copas do Mundo. Em 1990, quando o Brasil saiu nas oitavas de final, no título em 1994 e no vice-campeonato no Mundial da França em 1998.

No total, ele anotou seis gols em Copas do Mundo. Em 1994, ele balançou as redes contra Camarões, Estados Unidos e Holanda. No Mundial seguinte, ele marcou contra Marrocos, Chile e Dinamarca.