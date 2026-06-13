Igor Thiago foi titular na seleção brasileira - AFP

Igor Thiago foi titular na seleção brasileiraAFP

Publicado 13/06/2026 21:24 | Atualizado 13/06/2026 22:12

Estados Unidos - O atacante Igor Thiago começou como titular na seleção brasileira no empate por 1 a 1 contra o Marrocos, em Nova Jersey. Ao comentar a atuação da equipe de Carlo Ancelotti, o centroavante admitiu uma frustração com o resultado.

"A gente fica triste pelo resultado, viemos para buscar a vitória. Só que a gente encarou uma equipe difícil que é o Marrocos. Agora é buscar o próximo jogo. A maioria de nós está na primeira Copa, mas os mais experientes têm ajudado a gente. Acredito que vai dar certo e nós conseguiremos evoluir", afirmou.

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).

Primeiro tempo em Nova Jersey foi de uma atuação muito abaixo do esperado da seleção brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti encontrou muitas dificuldades e na maior parte da partida foi inferior a Marrocos. Os africanos conseguiram neutralizar o meio-campo e tiveram chances de construir uma vantagem.