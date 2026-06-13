Luiz Henrique entrou no segundo tempo contra o Marrocos - AFP

Luiz Henrique entrou no segundo tempo contra o MarrocosAFP

Publicado 13/06/2026 21:28 | Atualizado 13/06/2026 22:13

Estados Unidos - O atacante Luiz Henrique entrou na segunda etapa na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador do Zenit afirmou que estava ansioso no começo, porém, depois ficando mais à vontade. O atleta reforçou a importância de ter pontuado na estreia.

"Estava um pouco ansioso, mas depois do primeiro toque me senti mais à vontade. Eu espero conseguir entregar o melhor de mim para a equipe. Foi importante não perder, a gente queria buscar uma vitória, mas eles têm uma boa equipe, precisamos enaltecer. Agora é dar continuidade para a próxima partida", disse.

A Seleção não teve a estreia dos sonhos dos brasileiros na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Carlo Ancelotti saiu atrás depois de um péssimo começo de partida, buscou o empate com Vini Jr, mas começou sua trajetória em busca do hexa com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey. Na segunda etapa, o Brasil teve uma atuação superior aos africanos, na maior parte do tempo, mas não fez o suficiente para conquistar os três pontos.

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).



