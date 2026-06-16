Walter Casagrande voltou a falar de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a falar de Neymar Divulgação

Publicado 16/06/2026 19:20

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, criticou a ideia de parte do elenco convocado por Carlo Ancelotti de que Neymar é importante por uma conduta de liderança. O ídolo do Corinthians afirmou que os jogadores confundem admiração com liderança.

"O Neymar nunca foi líder de nada, nunca teve liderança. Quem inventou? Admiração é diferente de liderança. Esses jogadores jovens têm admiração pelo futebol que o Neymar apresentou. O Neymar nunca teve liderança, o Neymar não tem liderança nenhuma, não tem e nunca teve, e é óbvio que ninguém vai prestar atenção no que ele fala porque ele nunca falou. Não tem um histórico de falar", disse em participação no portal "UOL".

Casagrande afirmou que a conduta do camisa 10 da seleção brasileira sempre foi individualista e não coletiva para ser uma liderança no grupo.

"Agora você pega um cara que sempre fez dancinha, que sempre postou coisas de influencer, que não faz nada de interessante na parte pessoal dele relacionada à profissão. Aí, de uma hora para outra, ele quer falar o quê? Ele nunca foi junto. Ele sempre foi individualista. Ele nunca foi coletivo. Agora ele quer fala", concluiu.