Karoline Lima Reprodução do Instagram
Karoline Lima relata dores depois de cobertura na Copa
Repórter da Rede Ronaldo desabafa: 'Não estou conseguindo andar'
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Inglaterra corta defensor da Copa do Mundo por lesão muscular
Jogador se machucou durante os treinos, às vésperas da estreia no torneio
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Atacante foi acionado no segundo tempo no empate entre Uruguai e Arábia Saudita
Tunísia anuncia substituto de técnico demitido durante a Copa do Mundo
Sabri Lamouchi não resistiu a goleada da seleção para a Suécia por 5 a 1 na estreia do Mundial
Árbitro de Brasil x Haiti já foi alvo de reclamação do Real Madrid
Espanhol estreará na Copa do Mundo de 2026 em jogo importante para a Seleção