Karoline Lima - Reprodução do Instagram

Karoline Lima Reprodução do Instagram

Publicado 16/06/2026 12:04

Rio - Karoline Lima, de 30 anos, sofre as consequências de ter escolhido um modelo de sandália errado para cobrir um dos jogos da Copa do Mundo 2026, como repórter da Rede Ronaldo. Ex-namorada de Léo Pereira, zagueiro da Seleção, a influenciadora exibiu os ferimentos nos pés em publicações feitas no Instagram, nesta segunda-feira (15), e explicou que o calor contribuiu para o surgimento de machucados.

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"Eu fui com uma sandália para o último jogo que era baixinha, só que ela era meio que, tipo, você enfia um dedo e outro. Estava muito quente, e o calor assou a pele do meu pé entre os dedos. Abriu, feriu. E agora eu não estou conseguindo andar, não estou conseguindo fazer nada, porque meu pé tá doendo demais. Não dou conta", afirmou Karoline.

A influenciadora comentou que tem passado pomada antibiótica nos ferimentos e feito curativos. "Juro, gente, eu estava andando e parecia que eu estava toda cag***, de tanta dor que eu estava sentindo nos meus pés. Nem a 'sandalinha de Jesus' salvou. Parece até que eu sou atleta. Estou com um pé de jogador, horroroso. Meu pé já não se ajuda, e eu ainda ando com ele nessa situação".

Por fim, ela brincou que o campeonato mundial estava apenas no começo. "O tanto que eu ainda vou andar".