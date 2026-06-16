Douglas Santos pregou respeito pelos adversários e se mostrou preocupado com a força física do Haiti - Rafael Ribeiro / CBF

Douglas Santos pregou respeito pelos adversários e se mostrou preocupado com a força física do HaitiRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/06/2026 11:17

a seleção brasileira precisa vencer por uma boa diferença de gols para tentar garantir o primeiro lugar do grupo C, mas o lateral pede pés no chão para não achar que será um jogo fácil.

Douglas Santos tratou de mostrar respeito ao Haiti, adversário na segunda da Copa do Mundo , sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). Com o empate com Marrocos,do grupo C, mas o lateral pede pés no chão para não achar que será um jogo fácil.

"A gente está falando de uma seleção do Haiti, que é uma seleção muito forte fisicamente. Tem uma intensidade que eu pude ver no jogo contra a Escócia. Tem se mostrado seleção muito qualificada. Jogo difícil e temos que pensar em vencer e não podemos ter a soberba de falar em golear por ser o Haiti. Temos que saber que os três pontos é o mais importante neste momento", avaliou.



A questão física do Haiti foi abordada pelo jogador brasileiro mais de uma vez na coletiva de imprensa desta terça-feira (16). E realmente é uma preocupação, ainda mais depois de a Seleção ser superada na intensidade por Marrocos.



"Poderíamos ter começado o jogo mais intensos do que começamos, dominado mais os espaços no campo. No primeiro tempo deixamos a desejar. Mas a entrega e a vontade não vai faltar nunca, ainda mais falando de Seleção em Copa do Mundo. A qualidade em si faltou um pouco", minimizou a questão.



Ainda em relação a intensidade e força física, Douglas Santos não acredita que o fato de o Brasil estar entre os elencos com maior média de idade (em sexto lugar, com 28,7 anos) tenha sido um problema na estreia.



"Sabemos que, como eu falei, na Copa do Mundo vai ter jogadores de idades diferentes. Os mais jovens trarão equilíbrio com os mais velhos, de maturidade e intensidade. Mas todos aqui estão preparados para entregar o seu melhor. Com certeza iremos ajudar os mais jovens na Seleção", afirmou.



Importância de Vini Jr e sacrifício na Seleção



O lateral ainda admitiu que tem se sacrificado taticamente para dar liberdade para Vini Jr jogar no setor esquerdo. Sem apoiar tanto, Douglas Santos tem focado mais em ficar na defesa.



"Vini é um cara que tem sido nosso desafogo. Mas sabendo que tem Raphinha, Igor Thiago, Matheus Cunha, Bruno que chega muito na frente. Temos conversado do lado esquerdo, para que ele (Vini) tenha possibilidade de mostrar o futebol que sabe. Espero sempre estar fazendo minha função da melhor maneira, que é marcar, para ele fazer os gols na frente", explicou.