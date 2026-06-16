Bruno Guimarães em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/06/2026 08:22

O meia Bruno Guimarães, da Seleção, destacou o quanto os jogadores do Brasil enxergam Neymar como ídolo e comparou o apreço pelo camisa 10 aos casos de Messi, na Argentina, e Cristiano Ronaldo, em Portugal. O atleta também deixou claro como o sentimento não pode ser confundido com omissão de responsabilidade.

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"O Neymar é um ídolo para todos da nossa geração, dos mais novos. A gente cresceu assistindo aquele Santos jogar, e os mais novos assistindo ao Barcelona, ao PSG. É uma referência de liderança também, do nosso país é o principal jogador. Já representou muito para o nosso país. Para mim, não tem nada a ver com não assumir a liderança. Se você perguntar para todos os jogadores da Argentina eles vão falar do Messi, assim como a gente vai falar do Neymar", disse, em entrevista ao 'ge'. "O Neymar é um ídolo para todos da nossa geração, dos mais novos. A gente cresceu assistindo aquele Santos jogar, e os mais novos assistindo ao Barcelona, ao PSG. É uma referência de liderança também, do nosso país é o principal jogador. Já representou muito para o nosso país. Para mim, não tem nada a ver com não assumir a liderança. Se você perguntar para todos os jogadores da Argentina eles vão falar do Messi, assim como a gente vai falar do Neymar", disse, em entrevista ao 'ge'.

Nos últimos meses, diversos outros jogadores da seleção brasileira fizeram apelos para que o craque do Santos fosse convocado. Na análise de Bruno, o camisa 10 é o principal líder da equipe nacional e admirado por todos, desde atletas até integrantes da comissão técnica.



"A gente admira muito o trabalho do Neymar, tudo o que ele fez, é uma referência técnica para todos. Assim como você perguntar para os jogadores argentinos, eles vão falar do Messi e, em Portugal, eu estava até vendo uma entrevista e todo mundo fala que quer ter o Cristiano Ronaldo. Então isso não quer dizer que você não assuma a responsabilidade, você só quer ganhar com os seus ídolos."