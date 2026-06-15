Neymar foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/06/2026 19:26 | Atualizado 16/06/2026 00:30

Estados Unidos - Em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, Neymar realizou exames nesta segunda-feira (15). O camisa 10 da seleção brasileira não foi a campo para o treino desta tarde. As informações foram divulgadas primeiro pelo 'ge'.

A atividade também contou com outras três baixas: o zagueiro Gabriel Magalhães; o volante Bruno Guimarães; e o atacante Raphinha. O trio ainda apareceu no campo, mas sem chuteiras. Eles foram poupados.

O próximo jogo do Brasil será contra o Haiti, na sexta-feira (19). As duas equipes vão medir forças na Filadélfia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C.

A Seleção estreou na Copa do Mundo com empate em 1 a 1 diante do Marrocos, em Nova Jersey. O Brasil saiu atrás, mas deixou tudo igual com Vini Jr.

