Bukayo Saka é jogador do Arsenal e também representa a seleção inglesaAFP
O ponta do Arsenal integrou a equipe comandada por Gareth Southgate que perdeu duas finais consecutivas da Eurocopa e chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Essa trajetória veio na sequência da campanha em que os 'Three Lions' chegaram às semifinais da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
Nesta segunda-feira (15), no campo-base da Inglaterra em Kansas City, Saka foi questionado sobre quais lições sua seleção poderia tirar dos torneios recentes antes da partida de estreia no Grupo L contra a Croácia, na quarta-feira (17).
"Acredito que a questão principal seja a confiança. Quando olho para o elenco, vejo o talento que temos, a paixão, a confiança. Temos verdadeiros vencedores, verdadeiros líderes. Com confiança, acredito que podemos dar o próximo passo", afirmou.
"Estou empolgado", acrescentou ele. "Todos os jogadores estão animados. O clima na concentração está ótimo. Estamos ansiosos para que esta primeira partida chegue logo e pelo início do nosso torneio."
Saka afirmou que a conquista do título da Premier League pelo Arsenal lhe deu um aumento significativo de confiança.
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, observou na semana passada que a condição física de Saka precisaria ser monitorada de perto, após ele ter sofrido uma lesão no tendão de Aquiles no final da temporada.
Mas o atacante, que retornou para a reta final da campanha, insistiu que está "pronto para jogar" na quarta-feira contra os croatas, em Arlington, no Texas.
Os outros dois adversários da Inglaterra no Grupo L são Gana e Panamá.
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