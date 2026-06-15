Arbitragem de Ramon Abatti Abel repercutiu nas redes sociais Reprodução / X

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Estados Unidos - A estreia do árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel na Copa do Mundo repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (15). O catarinense comandou o empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito, no Estádio de Seattle, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo G.

Ao longo da partida, internautas destacaram a presença do brasileiro em um dos principais palcos do futebol mundial. Confira abaixo:
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Arbitragem de Ramon Abatti Abel repercutiu nas redes sociais - Reprodução / X
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O Brasil terá a maior delegação de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, a Fifa escolheu três árbitros principais do país: Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio.

Leia mais: Bélgica sai atrás, mas busca empate com o Egito na estreia na Copa do Mundo

A equipe brasileira ainda conta com os assistentes Bruno Boschillia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Já Rodolpho Toski Marques foi selecionado para atuar como árbitro de vídeo (VAR) durante a competição.