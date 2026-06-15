Arbitragem de Ramon Abatti Abel repercutiu nas redes sociais Reprodução / X
Ao longo da partida, internautas destacaram a presença do brasileiro em um dos principais palcos do futebol mundial. Confira abaixo:
O Brasil terá a maior delegação de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, a Fifa escolheu três árbitros principais do país: Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio.
Leia mais: Bélgica sai atrás, mas busca empate com o Egito na estreia na Copa do Mundo
A equipe brasileira ainda conta com os assistentes Bruno Boschillia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Já Rodolpho Toski Marques foi selecionado para atuar como árbitro de vídeo (VAR) durante a competição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.