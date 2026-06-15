Oyarzabal bateu recorde de mais tempo sem tocar na bola numa Copa do Mundo - AFP

Oyarzabal bateu recorde de mais tempo sem tocar na bola numa Copa do MundoAFP

Publicado 15/06/2026 16:35 | Atualizado 15/06/2026 16:40

Rio - Mikel Oyarzabal bateu um recorde na Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez desde a edição de 1966, o atacante da Espanha se tornou o primeiro jogador a jogar os primeiros 30 minutos de uma partida de Mundial e não encostar na bola uma única vez, segundo o site estatístico "OptaJoe".

A Espanha decepcionou na estreia na Copa do Mundo de 2026 e empatou sem gols com Cabo Verde . Atual campeão da Eurocopa, a "La Roja" era a grande favorita do confronto e controlou as ações, mas esbarrou na defesa bem postada de Cabo Verde e em uma atuação inspirada do goleiro Vozinha.

"Não foi o melhor primeiro tempo da história da Espanha. E, especificamente, para Mikel Oyarzabal. Apesar de os comandados de Luis de la Fuente enfrentarem uma sólida defesa, os espanhóis não conseguiram movimentar a bola com rapidez. Oyarzabal foi quem mais sofreu com isso", publicou o jornal "Marca".

Em um jogo de ataque contra defesa, Mikel Oyarzabal foi presa fácil para a defesa de Cabo Verde, que conseguiu neutralizá-lo na área. O atacante não conseguiu se desmarcar para se associar aos demais companheiros e foi pouco participativo.

"O atacante ficou perdido em meio à defesa africana e passou os primeiros trinta minutos sem tocar na bola. Isso é inédito na história da Copa do Mundo, desde que os registros começaram a ser feitos", completou a publicação do jornal espanhol.