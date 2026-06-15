Oyarzabal bateu recorde de mais tempo sem tocar na bola numa Copa do MundoAFP
Jogador da Espanha fica 30 minutos sem tocar na bola e bate recorde na Copa
Mikel Oyarzabal sofreu com a marcação de Cabo Verde
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