Vozinha garantiu o 0 a 0 de Cabo Verde com a Espanha, na Copa do Mundo - Getty Images via AFP

Vozinha garantiu o 0 a 0 de Cabo Verde com a Espanha, na Copa do Mundo Getty Images via AFP

Publicado 15/06/2026 15:27 | Atualizado 16/06/2026 00:26



Vozinha foi o grande nome do emocionante empate em 0 a 0 de Cabo Verde com a Espanha , na Copa do Mundo, e se emocionou muito após o apito final. Exaltado pelos torcedores, o goleiro chorou na saída de campo e resumiu o que sentiu com a primeira partida - e histórica - no torneio.

"Sonhei toda minha vida por esse momento. Hoje consegui estar aqui, contribuir com a equipe é bom. Gratificante, estou muito feliz, obrigado a eles (torcedores)", disse.

Vozinha também exaltou a dedicação de todo o time que conseguiu segurar uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo.

"Trabalhamos muito para esse momento. O esforço é de todos, estamos muito felizes. Sabíamos que não seria fácil, Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos com empate, estamos satisfeitos e agora é continuar a trabalhar", avaliou.