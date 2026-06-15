Vozinha garantiu o 0 a 0 de Cabo Verde com a Espanha, na Copa do Mundo Getty Images via AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Vozinha foi o grande nome do emocionante empate em 0 a 0 de Cabo Verde com a Espanha, na Copa do Mundo, e se emocionou muito após o apito final. Exaltado pelos torcedores, o goleiro chorou na saída de campo e resumiu o que sentiu com a primeira partida - e histórica - no torneio.
Leia mais: Goleiro de Cabo Verde viraliza nas redes após invasão brasileira
"Sonhei toda minha vida por esse momento. Hoje consegui estar aqui, contribuir com a equipe é bom. Gratificante, estou muito feliz, obrigado a eles (torcedores)", disse.
Vozinha também exaltou a dedicação de todo o time que conseguiu segurar uma das principais favoritas ao título da Copa do Mundo.
 Leia mais: Vozinha tem nome de ex-Botafogo e explica o apelido
"Trabalhamos muito para esse momento. O esforço é de todos, estamos muito felizes. Sabíamos que não seria fácil, Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos com empate, estamos satisfeitos e agora é continuar a trabalhar", avaliou.