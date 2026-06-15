Vozinha garantiu o 0 a 0 de Cabo Verde com a Espanha, na Copa do Mundo Getty Images via AFP
Herói, Vozinha se emociona: 'Sonhei toda minha vida por esse momento'
Goleiro de Cabo Verde exalta entrega dos companheiros para empate com a Espanha
Irã e Nova Zelândia empatam em jogo animado pela Copa do Mundo
As seleções fizeram uma partida de quatro gols no SoFi Stadium
Depois de investigação, Fifa não vê gesto supremacista de assistente de VAR
Cena aconteceu no domingo (14), durante transmissão do pré-jogo entre Alemanha e Curaçao
Canobbio lamenta tropeço do Uruguai em estreia e vê grupo 'parelho' na Copa
Atacante do Fluminense entra no segundo tempo do empate com a Arábia Saudita
Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
Celeste sai atrás no placar, mas busca igualdade na etapa final
Empate do Brasil na estreia não mexe com Ronaldo: 'Continuo muito otimista'
Ex-jogador também elogiou a seleção marroquina
Saka vê Inglaterra com 'talento, paixão e confiança' para conquistar a Copa
Atacante do Arsenal ainda elogiou o clima na concentração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.