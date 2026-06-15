Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de Portugal - Reprodução do Instagram de Vozinha

Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de PortugalReprodução do Instagram de Vozinha

Publicado 15/06/2026 10:59 | Atualizado 15/06/2026 14:24

Um dos mais velhos do torneio, com 40 anos, o experiente jogador do Chaves, de Portugal, não apenas conta com um apelido curioso como tem o nome de Josimar em homenagem ao ex-lateral-direito do Botafogo e da seleção brasileira Josimar Higino. Cabo Verde estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), contra a Espanha, e conta com o goleiro Vozinha como destaque para segurar o adversário., com 40 anos, o experiente jogador do Chaves, de Portugal, não apenas conta com um apelido curioso como temJosimar Higino.

Afinal, Vozinha nasceu em 1986, ano em que o homônimo famoso apareceu para o mundo com dois golaços na Copa também disputada no México. A história ainda tem uma reviravolta interessante porque Josimar não foi a primeira opção de nome do pai, que queria colocar Valdano, em homenagem a outro jogador, do Real Madrid, mas foi impedido pelas autoridades do país.



"O meu pai e a minha avó torciam pelo Brasil. E meu pai gostava muito do Josimar", afirmou Vozinha." disse o goleiro à ESPN.



Apesar do nome famoso, um dos destaques de Cabo Verde joga com um apelido que ganhou na infância e inicialmente não gostava. Criado pelos avós, Maria Senhorinha dos Santos e Manuel da Luz Moraes, passou a ser chamado assim quando apanhava das crianças mais velhas e ia para casa.



"O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar e minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. No meu bairro, os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada. Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós", explica.



O goleiro, entretanto, passou a adotar o apelido nas partidas quando se transferiu para Angola, onde jogou pelo Progresso. Por lá, já havia outro goleiro Josimar e ele optou por jogar como Vozinha.

