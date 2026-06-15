Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de PortugalReprodução do Instagram de Vozinha
Destaque de Cabo Verde, Vozinha tem nome de ex-Botafogo e explica o apelido
Jogador de 40 anos é uma das atrações da estreante seleção africana na Copa do Mundo
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Autor do primeiro gol de Curaçao em Copas do Mundo vê ‘sonho realizado’
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Atacante deve começar entre os reservas na estreia do Uruguai, nesta segunda-feira (15)
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