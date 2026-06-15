Livano Comenencia comemora gol marcado por Curaçao sobre a AlemanhaAlexander Hassenstein / Getty Images via AFP

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Estados Unidos - Livano Comenencia não escondeu a felicidade por ter sido o responsável pelo primeiro gol de Curaçao na história das Copas do Mundo. A goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha não foi capaz de superar a alegria do lateral-direito por balançar a rede no torneio.

“Eu sonhei com isso desde que era um garotinho, quando tinha cinco ou seis anos de idade e comecei a jogar bola. É bonito que meu sonho tenha se tornado real. Estou muito orgulhoso de mim e de meus companheiros”, disse o jogador, após o confronto.
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Ele marcou aos 20 minutos do primeiro tempo, quando os alemães venciam por 1 a 0. No lance, acertou bonito chute da entrada da área para superar Neuer.

Curaçao é lanterna no Grupo E, que também conta com Costa do Marfim e Equador. O próximo compromisso na Copa do Mundo será contra os equatorianos, sábado (20), às 21h (de Brasília), em Kansas City. Depois, terá pela frente os marfinenses, dia 25, às 17h, na Filadélfia.