Carol Dantas e os filhos na Copa do Mundo 2026 - Reprodução / Instagram

Carol Dantas e os filhos na Copa do Mundo 2026Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 11:20 | Atualizado 15/06/2026 11:28

Rio - Carol Dantas usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para responder às críticas que recebeu após viajar aos Estados Unidos para acompanhar Neymar Jr. durante a Copa do Mundo. Mãe de Davi Lucca, primeiro filho do jogador, a empresária reagiu a comentários sobre sua presença ao lado da família do atleta durante a competição.

Carol Dantas e os filhos na Copa do Mundo 2026 Reprodução / Instagram

A polêmica surgiu após internautas questionarem a proximidade entre Carol e a família de Neymar. Nos comentários de uma publicação feita por um fã-clube, ela explicou que a relação construída ao longo dos anos é baseada em respeito e convivência familiar."Que fique bem claro que eu não vou onde não fui convidada, não vou a onde minha família não se sente amada, nem recebida, e muito menos vou para incomodar ou para ser o que eu não sou! Respeito muito o meu relacionamento e minha família, primeiramente, e respeito muito a família deles também. Por isso, eles sempre me convidam. Eu recebo o que eu plantei há muitos anos. Muito respeito e amor!", escreveu.Carol também negou que sua declaração tivesse qualquer relação com Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar. "Deixando claro que estou respondendo quem enche o saco! Não estou dando indireta para ninguém, seus desocupados. Eu só não aguento mais esse povo que nem sabe de nada falando merda o tempo todo, criando conclusões e confusão onde não tem! Se vocês são mal intencionados, desocupados, infelizes, medíocres o problema é de vocês!", afirmou.Em outra resposta, a influenciadora criticou a repercussão criada por alguns usuários das redes sociais. "Estrago que vocês fazem porque sempre querem envolver todos em tudo! Eu falo por mim e pela minha família, mas, infelizmente, vocês sempre querem fazer confusão! Desocupados", declarou.Casada há sete anos com Vinicius Martinez e mãe de Valentin, de 6, Carol também rebateu comentários de quem sugeriu que a viagem teria sido custeada por Neymar. "O dinheiro é teu?", questionou. Em seguida, completou: "Se pagou, pagou porque faz questão de ter todos que ele ama e que vibram por ele. Tu deve ser um pobre coitado que não consegue proporcionar nada para quem ama e tá triste! Vai trabalhar, quem sabe um dia você possa fazer o mesmo por alguém que você ama".