Tom Brady e os três filhos - Reprodução / Instagram

Tom Brady e os três filhosReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 09:30 | Atualizado 15/06/2026 09:32

Rio - Tom Brady compartilhou neste domingo (14) um álbum de fotos da partida entre Brasil e Marrocos, válida pela Copa do Mundo, e chamou a atenção ao aparecer ao lado dos três filhos no estádio em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além dos registros em família, a publicação reuniu momentos dos bastidores do evento e encontros com personalidades do esporte e da música.

fotogaleria

Nas imagens, o ex-jogador de futebol americano aparece acompanhado de John "Jack", de 18 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Bridget Moynahan, e de Benjamin, de 16, e Vivian Lake, de 13, filhos do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen. A altura dos adolescentes e a semelhança com os pais repercutiram entre os seguidores.Na legenda da publicação, Brady comentou a experiência de assistir à partida diretamente do estádio. "Que atmosfera incrível ontem na @fifaworldcup com o @michaelrubin e toda a família @fanatics! Vimos um jogão entre @brasil e @equipedumaroc e acho que ambos podem se classificar para as oitavas de final!", escreveu.O ex-quarterback também destacou a força do esporte como elemento de conexão entre pessoas de diferentes países. "Sempre falamos sobre como o esporte é algo realmente único e insubstituível. A energia no estádio ontem foi um exemplo perfeito disso. Muito orgulhoso de ver a paixão com que torcedores do mundo todo estão comparecendo a este torneio. Espero ir a mais jogos em breve."Além de acompanhar a partida, Brady teve acesso à área próxima ao gramado antes do apito inicial. Ele cumprimentou Neymar durante o aquecimento da Seleção Brasileira e também posou para fotos ao lado do rapper Travis Scott. Os filhos do ex-atleta aproveitaram a oportunidade para registrar o encontro com o cantor.A estreia do Brasil na Copa do Mundo terminou empatada em 1 a 1 com o Marrocos.