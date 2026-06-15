Lamine Yamal é o grande nome da seleção espanholaJosé Jordan / AFP
O ciclo de ouro dos espanhóis ficou marcado justamente pelos títulos da Eurocopa, em 2008 e 2012, e do Mundial, em 2010. Agora liderada por um canhoto que tem talento de sobra, Lamine Yamal, o país vive expectativa para voltar a sorrir depois de levantar a taça do torneio continental em 2024, já com o brilho do garoto de 18 anos.
O encanto no ciclo de ouro
Em 2010, veio o tão sonhado título mundial, na África do Sul. Luis Aragonés abriu espaço para Vicente del Bosque, que conduziu o país à taça inédita. O herói foi Iniesta, que balançou a rede no segundo tempo da prorrogação e fechou o placar em 1 a 0, deixando o gosto amargo na boca da Holanda.
Dois anos depois, veio mais um troféu da Eurocopa, dessa vez com show e goleada por 4 a 0 sobre a Itália. Os gols foram de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata.
A queda no cenário mundial
Na Copa do Mundo de 2014, a seleção sofreu surpreendente queda na fase de grupos - com direito a marcante goleada por 5 a 1 para a Holanda, na estreia. Na Eurocopa de 2016, caiu nas oitavas de final para a Itália. Então, Vicente del Bosque deixou o cargo e Julen Lopetegui assumiu.
Ele até conseguiu fazer um bom trabalho para o Mundial de 2018, mas, pouco antes da estreia, acertou com o Real Madrid para depois do torneio, o que desagradou à alta cúpula e culminou em sua demissão. Chamado de supetão, Fernando Hierro comandou a equipe até as oitavas de final, quando foi eliminada pela Rússia, nos pênaltis.
Em 2020, já com Luis Enrique, a Espanha deu adeus à Eurocopa diante da Itália, na semifinal, também nas penalidades. E em 2022, na Copa do Mundo, caiu mais uma vez nas oitavas de final, nos pênaltis, para Marrocos. Assim, o técnico saiu e foi substituído por Luis de la Fuente.
A ressurreição liderada por Lamine Yamal
A esperança em busca do título mundial é grande, depositada especialmente sobre Lamine Yamal, atacante que tem tudo para ser um dos melhores jogadores do planeta nos próximos anos. Também há outros destaques, como Rodri, Pedri, Nico Williams e Dani Olmo.
Quem sabe, se conseguir vencer a Copa do Mundo de 2026, a geração liderada pelo garoto formado no Barcelona não repita aquele histórico time que marcou época no futebol mundial. E a Eurocopa de 2028 é logo ali.
Agenda da Espanha na Copa do Mundo de 2026
. Espanha x Arábia Saudita (21/06), às 13h (de Brasília) - 2ª rodada
. Uruguai x Espanha (26/06), às 21h (de Brasília) - 3ª rodada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.