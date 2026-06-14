New York Knicks decidiu o título da NBA contra o San Antonio Spurs - AFP

New York Knicks decidiu o título da NBA contra o San Antonio SpursAFP

Publicado 14/06/2026 07:00

Rio - O New York Knicks encerrou um jejum de 53 anos na NBA. Após quase três décadas, a franquia mais tradicional de Nova Iorque voltou às finais da liga norte-americana de basquete para uma reedição da final de 1999, contra o San Antonio Spurs. Desta vez, os nova-iorquinos levaram a melhor e conquistaram o título após cinco jogos, pelo placar de 4 a 1.

Curiosamente, cada aparição dos Knicks na decisão da NBA coincidiu com períodos marcantes da história das Copas do Mundo. Em algumas ocasiões, a presença dos nova-iorquinos nas finais significou boas notícias para a seleção brasileira. Em 1970, por exemplo, eles conquistaram o seu primeiro título, no mesmo ano em que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial.

Knicks e Brasil sofreram traumas na década de 50

A primeira sequência de finais dos Knicks aconteceu no início da década de 1950. A equipe chegou às decisões de 1951, 1952 e 1953, mas acabou derrotada em todas elas. Naquele período, o futebol ainda vivia o impacto do histórico Mundial de 1950, realizado no Brasil e eternizado pelo "Maracanazo", quando o Uruguai surpreendeu os anfitriões para conquistar seu segundo título mundial.

Após chegar às finais da NBA em 1953, os Knicks ficaram mais de uma década sem disputar o título. No mesmo período, viu o rival Boston Celtics dominar a liga e emplacar 11 títulos consecutivos — recorde da liga norte-americana de basquete até hoje. Na Copa de 1954, a Alemanha derrotou a favorita Hungria na final disputada na Suíça, em um confronto conhecido como "Milagre de Berna".

Gol do uruguaio Schiaffino, contra o Brasil, na decisão do Mundial de 1950 Staff / AFP

Anos 70 marca o auge dos Knicks e o tri do Brasil

A década de 70 marcou o auge dos Knicks e também coincidiu com algumas das Copas mais emblemáticas da história. Em 1970, a franquia conquistou seu primeiro título da NBA ao derrotar o Los Angeles Lakers. No mesmo ano, o Brasil de Pelé levantou a taça no México e conquistou o tricampeonato mundial, entrando definitivamente para a história como uma das maiores seleções de todos os tempos.

Dois anos depois, em 1972, os Knicks voltaram às finais, mas foram superados pelos Lakers, na revanche de 1970. Em 1973, entretanto, a equipe nova-iorquina conquistou seu segundo e, até então, último título da NBA. O ciclo seguinte das Copas culminaria em 1974 com a conquista da Alemanha, liderada pelo lendário zagueiro Franz Beckenbauer.

Pelé comemora gol pela seleção brasileira com Jairzinho, na Copa do Mundo de 1970 Arquivo da Fifa

Década de 80 é marcada por frustrações

A década de 1980 foi um período de transição para o New York Knicks. Longe da glória dos títulos de 1970 e 1973, a franquia alternou momentos de esperança e frustração, muito parecidos com a trajetória da seleção brasileira naquele período. Ambos passaram por uma reconstrução, mas não conseguiram transformar os bons trabalhos em títulos.

No início da década, os Knicks buscavam reconstruir sua identidade. A grande esperança surgiu com Bernard King, um dos maiores pontuadores da história da NBA. Era o tipo de jogador capaz de decidir partidas sozinho e devolver ao torcedor a sensação de que dias melhores estavam por vir. A situação lembra muito a Seleção em 1982, que encantou o mundo com Sócrates, Zico, Falcão e cia.

Sócrates em ação pela seleção brasileira Divulgação/Fifa

Nova esperança nos anos 90 e o fim do jejum



Depois de duas décadas sem disputar o título da NBA, os Knicks retornaram às finais em 1994. Porém, os nova-iorquinos foram derrotados pelo Houston Rockets. No mesmo ano, o Brasil encerrou o jejum de 24 anos sem título mundial e conquistou o tetracampeonato após derrotar a Itália nos pênaltis após empate sem gols, nos Estados Unidos.

A última aparição dos Knicks antes do retorno atual aconteceu em 1999, quando a equipe, que entrou nos playoffs como oitava colocada da Conferência Leste, protagonizou uma campanha histórica até a decisão. No entanto, foram derrotados pelo San Antonio Spurs. Um ano antes, o Brasil amargou o vice na Copa de 1998, quando perdeu para a França por 3 a 0.

Brasil comemorando o título da Copa de 1994 Divulgação / Fifa

Após a década de 90, os Knicks só voltaram às finais da NBA em 2026. A seleção brasileira, por sua vez, se consagrou pentacampeã mundial em 2002. De lá para cá, o Brasil amargou eliminações dolorosas, como a derrota para a Alemanha por 7 a 1, na semifinal da Copa de 2014, no Brasil. Já os nova-iorquinos passaram por uma longa reconstrução até, enfim, retornarem ao topo.

O título dos Knicks pode servir de exemplo para a seleção brasileira. Sem conquistar o título mundial há 24 anos, mais uma vez o Brasil disputa uma Copa do Mundo nos Estados Unidos e busca se tornar o primeiro hexacampeão mundial. A última vez que isso aconteceu foi justamente em 1994, quando os nova-iorquinos foram finalistas.