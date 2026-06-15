Felipão comandou a seleção brasileira na Copa de 2002 e de 2014 - Reprodução/TV Globo

Felipão comandou a seleção brasileira na Copa de 2002 e de 2014Reprodução/TV Globo

Publicado 15/06/2026 00:28

No dia em que a Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1 em Houston, pela Copa de 2026, Felipão falou sobre a derrota do Brasil pelo mesmo placar na semifinal do Mundial de 2014. Aquele revés histórico sofrido pela Amarelinha esteve em pauta no programa 'Seleção Copa' do SporTV neste domingo (14).

"Não se explica. Nós tivemos uma catástrofe total, passamos por sete, oito minutos que foram decisivos. Tivemos algo que não acontecia com ninguém durante os jogos, algo que não se pode sinalizar como vai ter um dia entre Brasil e Alemanha. Mas tivemos aquele apagão, aquilo nos gerou, no mínimo, três gols em sete ou oito minutos. Depois, nós não tivemos o que fazer".

"Idêntico ao jogo de hoje, quando a Alemanha chutava era o gol. E era um gol que o Julio Cesar não podia fazer nada. Não tem que acusar ninguém. Perdemos por 7 a 1, foi um jogo atípico que nunca mais vai acontecer entre Brasil e Alemanha".

Em 2014, a Alemanha construiu a vitória com gols de Müller, Klose, Kroos (2), Khedira e Schürrle (2). Oscar, na reta final do segundo tempo, fez o gol de honra do Brasil.

Já no jogo deste domingo (14), a seleção alemã marcou com Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (2), Musiala, Brown e Undav. Comenencia anotou o gol de Curaçao - naquele momento, ele empatava a partida.