Comemoração dos jogadores da Suécia - Julio Cesar Aguilar / AFP

Comemoração dos jogadores da SuéciaJulio Cesar Aguilar / AFP

Publicado 15/06/2026 00:59 | Atualizado 15/06/2026 01:43

México - A Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 no Estádio de Monterrey, na madrugada desta segunda-feira (15), em partida válida pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Yasin Ayari (2), Isak, Gyökeres e Svanberg anotaram os gols dos suecos. Já Rekik descontou para a seleção africana.

Com o resultado, a Suécia chegou aos três pontos e lidera o Grupo F. A Tunísia está zerada e aparece na lanterna. Os outros integrantes do grupo são Holanda e Japão, que empataram em 2 a 2 na rodada.

As duas seleções, agora, viram a chave para a segunda rodada. A Suécia vai enfrentar a Holanda no próximo sábado (20), às 14h (de Brasília). Já a Tunísia medirá forças com Japão na madrugada de domingo (21), a partir de 1h (de Brasília).

O jogo

A Suécia abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. Isak foi acionado, mas antes de conseguir tocar na bola viu o goleiro Chamakh dar um toque nela e tirá-lo do lance. Gyökeres ficou com a sobra, driblou o goleiro e finalizou, mas viu o jogador tunisiano salvar. Na sequência, a bola chegou até Yasin Ayari, que soltou a bomba de fora da área para balançar a rede. Ele, que é filho de um tunisiano, não comemorou o gol.

A seleção sueca ampliou a vantagem aos 30 minutos com uma jogada de transição rápida. Gyökeres recebeu no meio e logo acionou Isak, que apareceu pelo lado esquerdo como opção para receber o passe. O camisa 9 avançou e finalizou. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

O cenário parecia tranquilo para a Suécia, mas a Tunísia descontou aos 43 minutos. Camisa 10 da seleção africana, Hannibal Mejbri recebeu a bola pelo lado direito e fez o cruzamento para Rekik desviar de cabeça e marcar.

A Tunísia, porém, não conseguiu aproveitar para botar fogo no jogo chegar ao empate. Num vacilo de Skhiri, a Suécia chegou ao terceiro gol. Isak desarmou o camisa 17 já perto da área. A bola chegou até Gyökeres, que ficou cara a cara com o goleiro e balançou a rede aos 14 minutos do segundo tempo.

E ainda deu tempo de virar goleada, já que Svanberg marcou para a Suécia após cruzamento em cobrança de falta na reta final. Inicialmente, o assistente apontou impedimento do jogador. No entanto, o VAR validou o lance porque apontou toque de Isak na bola no momento em que o camisa 19 estava em posição legal.



No apagar das luzes, a Suécia chegou ao quinto gol. Bergvall desarmou o jogador tunisiano, e a bola sobrou para Yasin Ayari, que chutou forte de fora da área para dar números finais ao jogo.