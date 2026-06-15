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Novo 7 a 1, jogos animados e mais: veja o resumo do quarto dia da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Novo 7 a 1, jogos animados e mais: veja o resumo do quarto dia da Copa do Mundo

Partidas começaram no domingo (14) e só terminaram na madrugada desta segunda-feira (15)

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Partida entre Equador x Costa do Marfim , válida pela primeira rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Estadio da Filadelfia, na Filadelfia, Estados Unidos, no domingo, 14 de junho de 2026. Foto: Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
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Partida entre Equador x Costa do Marfim , válida pela primeira rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Estadio da Filadelfia, na Filadelfia, Estados Unidos, no domingo, 14 de junho de 2026. Foto: Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Partida entre Equador x Costa do Marfim , válida pela primeira rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Estadio da Filadelfia, na Filadelfia, Estados Unidos, no domingo, 14 de junho de 2026. Foto: William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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A Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 e lidera o Grupo F
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O quarto dia de Copa do Mundo ficou marcado por jogos bem animados. O primeiro foi a goleada da Alemanha sobre Curaçao, por 7 a 1. Holanda e Japão protagonizaram um empate agitado, por 2 a 2. Depois, a Costa do Marfim superou o Equador por 1 a 0, em embate de alto nível. Para fechar, já na madrugada desta segunda-feira (15), a Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1. Veja o resumo acima:
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