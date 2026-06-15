Publicidade
Novo 7 a 1, jogos animados e mais: veja o resumo do quarto dia da Copa do Mundo
Partidas começaram no domingo (14) e só terminaram na madrugada desta segunda-feira (15)
O quarto dia de Copa do Mundo ficou marcado por jogos bem animados. O primeiro foi a goleada da Alemanha sobre Curaçao, por 7 a 1. Holanda e Japão protagonizaram um empate agitado, por 2 a 2. Depois, a Costa do Marfim superou o Equador por 1 a 0, em embate de alto nível. Para fechar, já na madrugada desta segunda-feira (15), a Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1. Veja o resumo acima:
Copa do Mundo
Novo 7 a 1, jogos animados e mais: veja o resumo do quarto dia da Copa do Mundo
Partidas começaram no domingo (14) e só terminaram na madrugada desta segunda-feira (15)
Copa do Mundo
Suécia vence a Tunísia de goleada e lidera grupo na Copa do Mundo
Yasin Ayari (2), Isak, Gyökeres e Svanberg marcaram para a seleção sueca
Copa do Mundo
Felipão recorda derrota do Brasil por 7 a 1: 'Catástrofe total'
O jogo da semifinal da Copa de 2014 esteve em pauta por causa da vitória alemã sobre Curaçao
Copa do Mundo
Ancelotti publica mensagem de otimismo aos brasileiros: 'É só o começo'
Técnico segue confiante após o empate com Marrocos, na estreia na Copa do Mundo
Copa do Mundo
Técnico destaca paciência e intensidade da Alemanha em vitória por 7 a 1
Seleção alemã superou a estreante Curaçao pela primeira rodada do Grupo E
Copa do Mundo
Gols perdidos de Enner Valencia gera memes e comparações de lances contra Fluminense em 2023
Atacante equatoriano perdeu chances claras na derrota do Equador na estreia na Copa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.