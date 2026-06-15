Romário - Reprodução de vídeo

RomárioReprodução de vídeo

Publicado 15/06/2026 09:16

Rio - Depois de Fernanda Gentil, Romário se manifestou sobre a repercussão de uma declaração feita à jornalista durante uma transmissão ao vivo da Copa do Mundo na CazéTV. Na ocasião, a loira perguntou ao ex-jogador se empate da seleção brasileira com o Marrocos, no último sábado (13), tinha "um gosto de derrota", e ele rebateu: "quem não conhece muito de futebol, tem esse pensamento que você tem". A fala gerou uma onda de críticas ao Baixinho.

"Houve um ruído na imprensa em relação à fala da Fernanda Gentil, e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Primeiramente, quero dizer o seguinte, a Fernanda é uma das cinco pessoas, vou botar dez pessoas que mais conhecem o futebol do nosso país, na minha opinião", afirmou Romário, no programa "Hora dos Craques", na Romário TV.



"Eu tenho um respeito muito grande por ela, e ela é uma das poucas pessoas que quando fala o que vê, fala a verdade e que houve um desencontro porque a gente começou falando, depois foi cortado, depois a gente voltou. Fe, resumindo, tem meu respeito, você é simplesmente f*da, é isso", acrescentou.

Romário se pronuncia após polêmica com Fernanda Gentil e diz que ela é uma das 5 pessoas que ele conhece que mais entende de futebol pic.twitter.com/J8Eim7YZFe — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) June 15, 2026

Fernanda também falou sobre o caso. "Para mim não foi assim como vocês estão imaginando, ou como pode ter parecido. Ali na hora, né, a gente está com ponto no ouvido, muito barulho, jogo, aquela coisa, o diretor falando, e ele respondendo ali, e a gente naquele clima maravilhoso. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades, nos conhecemos pessoalmente", explicou.

"E aí, enfim, saiu do jogo, cheguei em casa e começou a pipocar uma coisa ou outra: ‘Romário grosseiro’, ‘estúpido’… Gente, não foi isso e, em nenhuma das respostas, não foi isso que ele quis dizer... Assim, em off, a gente comentou antes que, poxa, um empate seria quase que uma derrota. Ele também concordou. Não foi que ele quis dizer que eu não soubesse. Ele quis dizer que quem pensa assim não entende muito, mas não que eu pense assim, muito menos que eu não entenda", declarou.