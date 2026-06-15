Salah em ação pela seleção egípcia - Kirk Irwin / Getty Images via AFP

Salah em ação pela seleção egípciaKirk Irwin / Getty Images via AFP

Publicado 15/06/2026 08:00

O grupo G da Copa do Mundo tem jogadores com histórico na elite do futebol europeu, como Kevin de Bruyne pela Bélgica, além de Mohamed Salah e Omar Marmoush no Egito. Além disso, o Irã e a Nova Zelândia completam a chave e buscam avançar da fase de grupos pela primeira vez. Confira mais detalhes sobre as seleções a seguir!

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Bélgica

A Bélgica chega para a sua quarta Copa do Mundo consecutiva misturando uma safra de jogadores experientes com revelações que podem desequilibrar partidas. O time é comandado pelo francês Rudi García desde janeiro de 2025, após a demissão de Domenico Tedesco, que teve problemas com o grupo durante a Eurocopa 2024.



O grande destaque do time continua sendo Kevin de Bruyne. O meia, ídolo do Manchester City e atualmente no Napoli, mesmo aos 34 anos, segue com um grande refino em seus passes e visão de jogo. O time ainda conta com Thibaut Courtois, do Real Madrid, considerado um dos melhores goleiros do mundo, o jovem Jérémy Doku e os experiente Witsel e Lukaku.

Egito

O Egito disputará a quarta Copa do Mundo de sua história. Comandada por Hossam Hassan desde 2024, a seleção garantiu a vaga ao Mundial com uma campanha invicta nas Eliminatórias da África: foram oito vitórias e dois empates em 10 jogos. Agora, a equipe busca o feito inédito de avançar da fase de grupos do torneio.



A grande referência do time é Mohamed Salah, ex-craque do Liverpool, onde atuou de 2017 até a metade deste ano. O time também conta com o ponta Ziko, de nome inspirado no ídolo do Flamengo, e o veloz atacante Omar Marmoush, do Manchester City.

Irã

O Irã foi uma das primeiras seleções a se classificar para o Mundial, com sete vitórias, dois empates e uma derrota nas Eliminatórias, mas sua participação no torneio ficou ameaçada devido aos conflitos do país com os Estados Unidos. Dentro das quatro linhas, o time é comandado por Amir Ghalenoei, técnico da seleção desde março de 2023.



Mehdi Taremi é o destaque da seleção. Com passagens por Porto, Inter de Milão e Rio Ave, atualmente, o atacante veste a camisa do Olympiakos, da Grécia. Ele marcou dois gols contra a Inglaterra na Copa do Mundo 2022. O elenco também tem o zagueiro Shojae Khalilzadeh e o volante Saeid Ezatolahi como principais atletas.

Nova Zelândia

A Nova Zelândia disputará o seu terceiro Mundial, após participar do campeonato em 1982 e 2010. Para tentar passar da fase de grupos pela primeira vez, a equipe conta com o técnico Darren Bazeley, que comandou todas as categorias de base da seleção, levando ela para as Copas do Mundo de 2015, 2017 e 2023 da categoria sub-20, até ser nomeado para o time principal, em julho de 2023.



Os neozelandeses têm como referência o centroavante Chris Wood, do Nottingham Forest. Já o meio-campo é liderado por Sarpreet Singh, que tem passagem pela base do Bayern de Munique. O elenco é definido por Bazeley como uma mistura de jovens talentos e jogadores experientes.

Confira os jogos do grupo G

1ª rodada

15/6 - 16h - Bélgica x Egito

15/6 - 22h - Irã x Nova Zelândia



2ª rodada

21/6 - 16h - Bélgica x Irã

21/6 - 22h - Nova Zelândia x Egito



3ª rodada

27/6 - 00h - Egito x Irã

27/6 - 00h - Nova Zelândia x Bélgica