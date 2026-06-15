Vini Jr fez o primeiro gol do Brasil na CopaWillian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia

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O Dia
Rio - O atacante Vini Jr, de 25 anos, foi o principal destaque positivo da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. Ao analisar o gol do camisa 7, o jornal espanhol "AS" citou o poder decisivo do atleta e seu gosto por partidas importantes.
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"A resposta: um gol inesquecível . Vini nasceu para jogos como esse, grandes partidas onde ele pode brilhar intensamente. Ele foi o jogador mais ativo do Brasil. O mais imprevisível", disse o diário.
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Vini Jr anotou gols em duas finais de Liga dos Campeões, que acabaram sendo conquistadas pelo Real Madrid. A publicação reforçou a importância que a atual Copa do Mundo tem para o atacante.
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"Ele demorou um pouco para entrar no jogo. Entre o nervosismo da estreia e a vontade de jogar, ficou meio perdido. Marrocos o desafiou fisicamente e taticamente, com o objetivo de isolá-lo da bola e desconectá-lo. O plano durou meia hora, mas isso porque Vini é Vini, e uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo", concluiu.