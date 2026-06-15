Neymar ainda faz trabalhos de fisioterapia antes de ser liberado para treinar no campo - Nelson Terme / CBF

Neymar ainda faz trabalhos de fisioterapia antes de ser liberado para treinar no campoNelson Terme / CBF

Publicado 15/06/2026 10:00 | Atualizado 15/06/2026 10:04

A seleção brasileira começa a partir desta segunda-feira (15) a preparação para enfrentar o Haiti, na sexta (19) às 21h30 (de Brasília), sem ainda saber se terá Neymar à disposição. Há a expectativa de que ele comece a treinar em campo com o grupo nesta semana, mas o tempo é curto diante da cautela da comissão técnica.



A tendência é que o camisa 10 só seja liberado para treinar após passar por um novo exame de imagem. Caso seja constatado que a lesão grau 2 na panturrilha direita cicatrizou, ele seguirá para os trabalho em campo.



Ainda assim, diante dos recentes problemas musculares e de estar perto de completar um mês sem jogar (machucou-se em 17 de maio), Neymar ainda passará por um período de transição em campo antes de voltar a trabalhar completamente com o grupo.

Ou seja, existe a grande chance de que ainda não esteja em condições contra o Haiti e seja preparado para voltar contra a Escócia, no dia 24.

