Neymar ainda faz trabalhos de fisioterapia antes de ser liberado para treinar no campoNelson Terme / CBF

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A seleção brasileira começa a partir desta segunda-feira (15) a preparação para enfrentar o Haiti, na sexta (19) às 21h30 (de Brasília), sem ainda saber se terá Neymar à disposição. Há a expectativa de que ele comece a treinar em campo com o grupo nesta semana, mas o tempo é curto diante da cautela da comissão técnica.
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A tendência é que o camisa 10 só seja liberado para treinar após passar por um novo exame de imagem. Caso seja constatado que a lesão grau 2 na panturrilha direita cicatrizou, ele seguirá para os trabalho em campo.
Ainda assim, diante dos recentes problemas musculares e de estar perto de completar um mês sem jogar (machucou-se em 17 de maio), Neymar ainda passará por um período de transição em campo antes de voltar a trabalhar completamente com o grupo.
Ou seja, existe a grande chance de que ainda não esteja em condições contra o Haiti e seja preparado para voltar contra a Escócia, no dia 24.
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Outra possibilidade avaliada pela comissão técnica é dar um pouco mais de tempo de trabalho físico e de adaptação e colocá-lo em campo somente a partir do mata-mata da Copa do Mundo. De qualquer maneira, o aproveitamento de Neymar dependerá da avaliação diária da sua evolução.