Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaiaDivulgação / AUF

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Estados Unidos - Atacante do Fluminense, Canobbio fez uma dieta rígida e cortou doces para disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele busca um melhor desempenho durante o torneio internacional. A estreia da seleção será contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), em Miami, pela rodada de abertura do Grupo H.

Além de regular a alimentação, o jogador procura cuidar bem do sono e seguir recomendações de profissionais de saúde. As informações são do site ‘ge’.
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Canobbio vive expectativa para ser titular, mas a tendência é de que, ao menos na primeira partida, comece no banco de reservas. O ataque deve ser formado por Federico Viñas e Darwin Núñez.
Além da Arábia Saudita, o Uruguai enfrentará Espanha e Cabo Verde na fase inicial da Copa do Mundo. 