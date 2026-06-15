Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaiaDivulgação / AUF
Além de regular a alimentação, o jogador procura cuidar bem do sono e seguir recomendações de profissionais de saúde. As informações são do site ‘ge’.
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