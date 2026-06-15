Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaia - Divulgação / AUF

Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaiaDivulgação / AUF

Publicado 15/06/2026 12:12





Além de regular a alimentação, o jogador procura cuidar bem do sono e seguir recomendações de profissionais de saúde. As informações são do site ‘ge’. Estados Unidos - Atacante do Fluminense , Canobbio fez uma dieta rígida e cortou doces para disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele busca um melhor desempenho durante o torneio internacional. A estreia da seleção será contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), em Miami, pela rodada de abertura do Grupo H.Além de regular a alimentação, o jogador procura cuidar bem do sono e seguir recomendações de profissionais de saúde. As informações são do site ‘ge’.

Canobbio vive expectativa para ser titular, mas a tendência é de que, ao menos na primeira partida, comece no banco de reservas. O ataque deve ser formado por Federico Viñas e Darwin Núñez.

Além da Arábia Saudita, o Uruguai enfrentará Espanha e Cabo Verde na fase inicial da Copa do Mundo.