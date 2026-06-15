Van Dijk comemora gol marcado pela Holanda sobre o JapãoReprodução / X @OnsOranje
“As pausas para hidratação são um pouco curiosas. Eu vi praticamente todos os jogos. Sempre interromper a partida para fazer publicidade é algo que não gosto. Para quem está assistindo pela TV, também não é muito agradável”, iniciou o jogador, na zona mista.
“Portanto, se estiver realmente muito calor, faz sentido haver essas pausas. Mas penso que é preciso analisar cada jogo individualmente”, completou.
O regulamento do Mundial prevê paradas de três minutos nos dois tempos. A Fifa justificou a implementação da regra como uma “tentativa de dar as melhores condições para todos os jogadores, dadas as experiências passadas com outros torneios”.
O próximo compromisso da Holanda na Copa do Mundo será contra a Suécia, sábado (20), às 14h (de Brasília), em Houston. Depois, terá pela frente a Tunísia, dia 25, às 20h, em Kansas City.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.