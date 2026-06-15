Vini Jr em coletiva de imprensa na véspera de Brasil x Marrocos, pela Copa do Mundo - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em coletiva de imprensa na véspera de Brasil x Marrocos, pela Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/06/2026 12:27

alterou seu protocolo de entrevistas e autorizou o uso do idioma em todas as partidas.

A língua espanhola passará a ter tratamento especial além do México na Copa do Mundo de 2026 . Após muitas críticas e questionamentos à proibição de perguntas em espanhol para Vini Jr e Hakimi, a Fifa

A mudança vale, inclusive, para jogos disputados sem seleções hispanofalantes. Desta maneira, as coletivas do torneio passam a contar também com um tradutor de espanhol.



Mudança depois de críticas em Brasil x Marrocos



A Fifa recuou depois da repercussão negativa gerada quando Vini Jr e Hakimi foram impedidos de responder a perguntas em espanhol durante os compromissos oficiais com a imprensa antes e depois do jogo. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais e provocou críticas ao protocolo, especialmente pelo fato de o México ser um dos três países-sede da Copa do Mundo.



Entenda a polêmica na Copa do Mundo



A proibição nas coletivas de Vini Jr e Hakimi se deveu ao fato de não haver tradutor para as perguntas e respostas em espanhol. Em eventos como a Copa do Mundo, profissionais que dominam outras línguas são contratados para trabalhar nas coletivas de imprensa, mas nem todos são escalados para uma partida.



Antes, o protocolo da Fifa previa, além do inglês padrão, a escolha por parte das seleções dos idiomas a serem falados nas coletivas. A comitiva brasileira, por exemplo, solicitou português e italiano.





