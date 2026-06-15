Vini Jr em coletiva de imprensa na véspera de Brasil x Marrocos, pela Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF
Fifa muda regra que gerou polêmica com Vini Jr e Hakimi na Copa do Mundo
Decisão da entidade acontece após repercussão negativa de coletivas de Brasil e Marrocos
Mudança depois de críticas em Brasil x Marrocos
Entenda a polêmica na Copa do Mundo
Fifa muda regra que gerou polêmica com Vini Jr e Hakimi na Copa do Mundo
Decisão da entidade acontece após repercussão negativa de coletivas de Brasil e Marrocos
Canobbio faz dieta rígida e corta doces por melhor desempenho na Copa do Mundo
Atacante deve começar entre os reservas na estreia do Uruguai, nesta segunda-feira (15)
Van Dijk desaprova pausa para hidratação na Copa do Mundo: 'Não é agradável'
Zagueiro criticou a nova regra após o empate com o Japão, na estreia no torneio
Carol Dantas se revolta com ataques após acompanhar Neymar na Copa: 'Faz questão'
Ex do jogador está com o marido e os dois filhos nos Estados Unidos
Goleiro de Cabo Verde tem nome de ex-Botafogo, mas usa apelido de Vozinha
Jogador de 40 anos é uma das atrações da estreante seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo
Jornal espanhol destaca poder de decisão de Vini Jr depois de gol na estreia: 'Nasceu para isso'
Atacante, de 25 anos, marcou na estreia do Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.