Vini Jr em coletiva de imprensa na véspera de Brasil x Marrocos, pela Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

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A língua espanhola passará a ter tratamento especial além do México na Copa do Mundo de 2026. Após muitas críticas e questionamentos à proibição de perguntas em espanhol para Vini Jr e Hakimi, a Fifa alterou seu protocolo de entrevistas e autorizou o uso do idioma em todas as partidas.
A mudança vale, inclusive, para jogos disputados sem seleções hispanofalantes. Desta maneira, as coletivas do torneio passam a contar também com um tradutor de espanhol.
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Mudança depois de críticas em Brasil x Marrocos

A Fifa recuou depois da repercussão negativa gerada quando Vini Jr e Hakimi foram impedidos de responder a perguntas em espanhol durante os compromissos oficiais com a imprensa antes e depois do jogo. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais e provocou críticas ao protocolo, especialmente pelo fato de o México ser um dos três países-sede da Copa do Mundo.

Entenda a polêmica na Copa do Mundo

A proibição nas coletivas de Vini Jr e Hakimi se deveu ao fato de não haver tradutor para as perguntas e respostas em espanhol. Em eventos como a Copa do Mundo, profissionais que dominam outras línguas são contratados para trabalhar nas coletivas de imprensa, mas nem todos são escalados para uma partida.
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Antes, o protocolo da Fifa previa, além do inglês padrão, a escolha por parte das seleções dos idiomas a serem falados nas coletivas. A comitiva brasileira, por exemplo, solicitou português e italiano.