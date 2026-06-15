Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz AzulReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A modelo mexicana, Daniela Fainus, de 32 anos, está empolgada com a Copa do Mundo e com a seleção mexicana. Em vídeo disponibilizado em seu perfil oficial no Instagram, a beldade aparece ao lado de Lilian Durán e Jocelyn Macias em um vídeo com a camisa das cores do país.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Jocelyn Macias (@jocessita_oficial)

"Vivendo a euforia do mundial", disse a publicação em que as três aparecem. Daniela Fainus tem mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram (@danielafainus).
Daniela Fainus é dona de um corpo escultural e bastante conhecida no seu país. A modelo tem uma conta no OnlyFans e faz muito sucesso na plataforma de conteúdo adulto.
Além disso, a beldade se apresenta como atleta de fisiculturismo e grava vídeos ajudando a melhorar a forma física dos seus seguidores.
fotogaleria
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é musa do Cruz Azul
Daniela Fainus é musa do Cruz Azul
Daniela Fainus é musa do Cruz Azul
Daniela Fainus é musa do Cruz Azul
Daniela Fainus é musa do Cruz Azul
Daniela Fainus é musa do Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul
Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul