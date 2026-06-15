Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul - Reprodução / Instagram

Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz AzulReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 12:42

Rio - A modelo mexicana, Daniela Fainus, de 32 anos, está empolgada com a Copa do Mundo e com a seleção mexicana. Em vídeo disponibilizado em seu perfil oficial no Instagram, a beldade aparece ao lado de Lilian Durán e Jocelyn Macias em um vídeo com a camisa das cores do país.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jocelyn Macias (@jocessita_oficial)

"Vivendo a euforia do mundial", disse a publicação em que as três aparecem. Daniela Fainus tem mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram (@danielafainus).

Daniela Fainus é dona de um corpo escultural e bastante conhecida no seu país. A modelo tem uma conta no OnlyFans e faz muito sucesso na plataforma de conteúdo adulto.

Além disso, a beldade se apresenta como atleta de fisiculturismo e grava vídeos ajudando a melhorar a forma física dos seus seguidores.