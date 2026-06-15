Haaland é a grande esperança da Noruega em boa campanha na Copa do MundoReprodução / Instagram de Haaland
Haaland abraça a pressão antes de estreia na Copa do Mundo: 'Gosto disso'
Maior artilheiro da Noruega realiza sonho de infância em retorno do país ao Mundial
Da televisão ao sonho
Haaland abraça a pressão antes de estreia na Copa do Mundo: 'Gosto disso'
Maior artilheiro da Noruega realiza sonho de infância em retorno do país ao Mundial
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