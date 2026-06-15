Haaland é a grande esperança da Noruega em boa campanha na Copa do MundoReprodução / Instagram de Haaland

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A Copa do Mundo que Erling Haaland passou anos acompanhando pela televisão agora terá o atacante dentro de campo. Aos 25 anos, o astro do Manchester City fará sua estreia no principal torneio do futebol na terça-feira (16), quando a Noruega enfrenta o Iraque, às 19h, em Boston.
A espera foi longa não apenas para o jogador, mas também para os torcedores noruegueses. A última participação do país em uma Copa aconteceu em 1998, quando Haaland ainda nem havia nascido, e agora ele é o principal nome da geração norueguesa e maior artilheiro da história da seleção.
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Diante dos número, o atacante sabe que grande parte das expectativas do país recaem sobre seus ombros. Ainda assim, garante que lida bem com o peso de liderar a equipe.
"As pessoas esperam coisas de nós e de mim. Isso é normal. Eu apenas foco no meu trabalho e tento entregar. É pressão, claro, mas eu gosto disso", afirmou em entrevista ao Daily Mail.
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Da televisão ao sonho

Para Haaland, disputar o Mundial representa mais do que um desafio esportivo: é a concretização de um sonho construído desde a infância, quando assistiu pela TV pela primeira vez a Espanha ser campeã da Copa de 2010.
"Este será meu primeiro gostinho disso. É uma sensação incrível. Algo em que pensei por muito tempo. Cresci como qualquer outro torcedor, em casa, com amigos e família, vendo pela TV. Agora é diferente, porque estarei lá, farei parte disso. É com isso que você sonha", recordou.
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O objetivo da Noruega na Copa do Mundo

Apesar do entusiasmo pela estreia em Copas, Haaland mantém os pés no chão em relação ao objetivos na Copa do Mundo. A Noruega está no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Iraque.
"Não vai ser fácil. Mas temos que acreditar que podemos passar da fase de grupos e depois ver o que acontece. Um passo de cada vez", concluiu.