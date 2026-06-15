Novo reforço do Real Madrid, Cucurella foi um dos destaques de Espanha x Cabo VerdeDivulgação / seleção da Espanha
Espanha para na defesa de Cabo Verde e tropeça em estreia na Copa
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Cena aconteceu no domingo (14), durante transmissão do pré-jogo entre Alemanha e Curaçao
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Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
Celeste sai atrás no placar, mas busca igualdade na etapa final
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Ex-jogador também elogiou a seleção marroquina
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