Novo reforço do Real Madrid, Cucurella foi um dos destaques de Espanha x Cabo Verde - Divulgação / seleção da Espanha

Novo reforço do Real Madrid, Cucurella foi um dos destaques de Espanha x Cabo VerdeDivulgação / seleção da Espanha

Publicado 15/06/2026 14:57

A Copa do Mundo viveu um de seus grandes momentos, mesmo ainda no início. Afinal, não é todo dia que uma estreante como Cabo Verde consegue segurar uma das principais favoritas ao título, a Espanha. Com uma entrega tática e física impressionantes, a seleção africana ainda contou com a trave e o ídolo Vozinha para segurar as poucas chances espanholas na partida e garantir o surpreendente 0 a 0 em Atlanta.

Com as duas seleções somando um ponto, o duelo entre Uruguai e Arábia Saudita pode definir o primeiro lugar do Grupo H. A partida acontece ainda nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília).

Cabo Verde bem fechada no primeiro tempo

Sem Lamine Yamal e Nico Williams, que começaram no banco, a Espanha encontrou enorme dificuldade para superar a bem postada defesa adversária na primeira etapa. Lenta, esbarrou na aplicação tática e na marcação dignas de elogios da equipe africana, que só teve dificuldades para acertar os contra-ataques.

Somente a partir dos 36 minutos os espanhóis ganharam volume de jogo e pressionaram para criar três grandes chances. A cabeçada de Ferrán Torres bateu no travessão e Vozinha salvou o rebote de Oyarzabal. O goleiro cabo-verdiano de 40 anos ainda salvaria em outra finalização do atacante e mais uma de Laporte.

Segundo tempo

Após o intervalo, o que se viu foi o mesmo panorama da primeira etapa. A Espanha com a posse, lenta e trocando passes sem achar espaço para entrar na área. E Cabo Verde bem postado, mas com ainda mais dificuldade para sair jogando e cada vez mais pressionado.



Com 20 minutos do segundo tempo, Lamine Yamal, recuperado de lesão muscular, precisou entrar para tentar resolver. Sem jogar há quase dois meses e com dois na marcação, o atacante do Barcelona também não teve vida fácil.

No fim, Nico Williams, outro que volta de lesão, entrou, mas a seleção espanhola não criou grande chance de abrir o placar, à exceção de uma finalização de Oyarzabal dentro da área, que desviou em Pico Lopes e saiu.